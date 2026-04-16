Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

Prizadevanja za sestavo nove koalicije vzporedno tečejo tako na strani relativne zmagovalke parlamentarnih volitev Svobode kot na strani drugouvrščene stranke SDS. Formalna koalicijska pogajanja je po volitvah prvi začel Robert Golob, Janez Janša pa svojo četrto koalicijo že nekaj časa sestavlja stran od soja žarometov.

Verjetnost njegove vlade se je močno povečala po petkovem glasovanju v državnem zboru, kjer je bil z 48 glasovi desnih strank in Resnice za predsednika državnega zbora izvoljen Zoran Stevanović.

Po naših informacijah naj bi se predsedniki strank SDS, Nova Slovenija in Demokrati, Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar, dogovorili, da bo četrta Janševa vlada štela 16 ministrstev. Osem bi jih pripadlo stranki SDS, pet stranki NSi, tri ministrstva pa stranki Demokrati. Tudi tretja vlada Janeza Janše je štela 16 ministrstev.

Spomnimo, Gibanje Svoboda je svojim nesojenim koalicijskim partnericam ponujalo prav tako 16 ministrstev. Svoboda bi prevzela sedem resorjev, NSi tri, SD in Demokrati po dve, Levica in Vesna pa bi skupaj imeli dve ministrstvi.

Po neuradnih informacijah poteka usklajevanje koalicijske pogodbe med strankama SDS in Novo Slovenijo, ki v usklajevanjih zastopa tako imenovani desni trojček NSi – Demokrati – Resnica. Stranke Resnica v četrti vladi ne bo, naj pa bi jo projektno podpirala iz opozicije. Odprto vprašanje ostaja, ali bo pet poslancev stranke Resnica prispevalo podpise za Janševo mandatarstvo v prvem krogu. Brez teh podpisov desnica ne more zbrati 46 podpisov, kolikor jih je potrebnih, da predsednica republike Nataša Pirc Musar v prvem krogu podeli mandatarstvo Janši.

Po seji vlade sta predsednik SD Matjaž Han in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko povedala, da se pogovori o sestavi nove koalicije na pobudo Svobode nadaljujejo. Ne Han ne Asta Vrečko pa nista optimistična glede nove levosredinske vlade pod Golobovim vodstvom. »V tem trenutku ima desna koalicija gotovo večji potencial, kar so tudi dokazali v petek,« je povedal Han.

Iz urada predsednice republike so danes poslali vabilo na posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti, ki bodo v ponedeljek. O nadaljnjih povolilnih korakih bodo danes razpravljali tako organi Svobode kot stranke SDS.