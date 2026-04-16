    Slovenija

    Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

    Janez Janša v ozadju snuje manjšinsko desno vlado ob podpori Stevanovićeve Resnice iz opozicije. Koalicijsko pogodbo usklajujeta SDS in NSi.
    Po neuradnih informacijah poteka usklajevanje koalicijske pogodbe med strankama SDS in Novo Slovenijo, ki v zastopa tako imenovani desni trojček NSi – Demokrati – Resnica.
    Po neuradnih informacijah poteka usklajevanje koalicijske pogodbe med strankama SDS in Novo Slovenijo, ki v zastopa tako imenovani desni trojček NSi – Demokrati – Resnica. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Uroš Esih
    16. 4. 2026 | 14:37
    16. 4. 2026 | 15:20
    3:05
    A+A-

    Prizadevanja za sestavo nove koalicije vzporedno tečejo tako na strani relativne zmagovalke parlamentarnih volitev Svobode kot na strani drugouvrščene stranke SDS. Formalna koalicijska pogajanja je po volitvah prvi začel Robert Golob, Janez Janša pa svojo četrto koalicijo že nekaj časa sestavlja stran od soja žarometov.

    Verjetnost njegove vlade se je močno povečala po petkovem glasovanju v državnem zboru, kjer je bil z 48 glasovi desnih strank in Resnice za predsednika državnega zbora izvoljen Zoran Stevanović.

    Politični analitik: Pri stranki Resni.ca ne gre za populizem

    Po naših informacijah naj bi se predsedniki strank SDS, Nova Slovenija in Demokrati, Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar, dogovorili, da bo četrta Janševa vlada štela 16 ministrstev. Osem bi jih pripadlo stranki SDS, pet stranki NSi, tri ministrstva pa stranki Demokrati. Tudi tretja vlada Janeza Janše je štela 16 ministrstev.

    Spomnimo, Gibanje Svoboda je svojim nesojenim koalicijskim partnericam ponujalo prav tako 16 ministrstev. Svoboda bi prevzela sedem resorjev, NSi tri, SD in Demokrati po dve, Levica in Vesna pa bi skupaj imeli dve ministrstvi.

    So morali nekateri poslanci dokazovati enotnost z označenimi glasovnicami?

    Po neuradnih informacijah poteka usklajevanje koalicijske pogodbe med strankama SDS in Novo Slovenijo, ki v usklajevanjih zastopa tako imenovani desni trojček NSi – Demokrati – Resnica. Stranke Resnica v četrti vladi ne bo, naj pa bi jo projektno podpirala iz opozicije. Odprto vprašanje ostaja, ali bo pet poslancev stranke Resnica prispevalo podpise za Janševo mandatarstvo v prvem krogu. Brez teh podpisov desnica ne more zbrati 46 podpisov, kolikor jih je potrebnih, da predsednica republike Nataša Pirc Musar v prvem krogu podeli mandatarstvo Janši.

    Po seji vlade sta predsednik SD Matjaž Han in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko povedala, da se pogovori o sestavi nove koalicije na pobudo Svobode nadaljujejo. Ne Han ne Asta Vrečko pa nista optimistična glede nove levosredinske vlade pod Golobovim vodstvom. »V tem trenutku ima desna koalicija gotovo večji potencial, kar so tudi dokazali v petek,« je povedal Han.

    Iz urada predsednice republike so danes poslali vabilo na posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti, ki bodo v ponedeljek. O nadaljnjih povolilnih korakih bodo danes razpravljali tako organi Svobode kot stranke SDS.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Projekt VirtuaLearn

    Ko telo miruje, moč izginja – in možgani pozabljajo

    Projekt VirtuaLearn raziskuje pomembnost gibanja za usklajeno delovanje mišic in živčnega sistema.
    Maja Južnič Sotlar 16. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ženski boks

    Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

    Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
    Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Sedem milijonov dronov in na desettisoče robotov: nova doba vojne v Ukrajini

    Najnovejši ruski napadi niso povzročili le ogromno škode, temveč so terjali tudi človeška življenja.
    Boris Čibej 16. 4. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odstop

    Jaka Lopatič odstopil kot odgovorni urednik Siola

    Za vršilko dolžnosti odgovorne urednice bo predlagana Katja Nakrst, so navedli v družbi TSmedia, ki je del skupine Telekoma Slovenije.
    16. 4. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanja poslanka

    To bo na RTV delala Mojca Šetinc Pašek

    Ob delu novinarjev, ki so se podali v parlamentarno politiko, se samo od sebe postavlja vprašanje o nepristranskosti njihovega poročanja.
    16. 4. 2026 | 15:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več

