Slovenski orožarski preboj

Ministrstvo za obrambo je s podporo Slovenske vojske (SV) in podjetij na področju obrambne industrije predstavilo nekatere produkte in rešitve, ki so nastali s pomočjo aktualnih nacionalnih raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov. Široko paleto sodobnih tehnoloških rešitev, ki so dosegle raven tehnoloških modelov ali delujočih prototipov, so predstavili na vojaškem poligonu Poček.

Oborožitvene postaje slovenskega izdelovalca Valhalla, večnamenska platforma brez posadke na kolesni hibridni pogon, aktivna prikolica za lahko taktično vozilo, sistem male stabilizirane elektrooptične nadzorne in namerilno-opazovalne naprave, brezpilotni letalniki razreda mikro, trenažerji in simulatorji, daljinsko vodeno vozilo brez posadke za prevoz protitankovskih min, radar za zaznavanje malih letečih objektov, transportna podporna enota, multispektralna zaščita za vozila, protiletalski neubojni sistem, električni motor​ enduro, s snežnimi sanmi vred ...