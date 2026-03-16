    Strateški svet GZS za interventne ukrepe

    Največ izzivov ostaja na področju naftnih derivatov.
    Člani sveta so predlagali pripravo podobnih ukrepov, kot so bili uvedeni v času izjemno visokih cen električne energije. FOTO: Leon Vidic
    Člani sveta so predlagali pripravo podobnih ukrepov, kot so bili uvedeni v času izjemno visokih cen električne energije. FOTO: Leon Vidic
    STA
    16. 3. 2026 | 19:38
    16. 3. 2026 | 20:04
    6:32
    Člani strateškega sveta GZS za energetski prehod so z ministrom Bojanom Kumrom razpravljali o vplivu razmer na Bližnjem vzhodu na dobave in cene energentov. Člani sveta so predlagali pripravo podobnih ukrepov, kot so bili uvedeni v času izjemno visokih cen električne energije, med drugim sprejem interventnega zakona, so sporočili iz zbornice.

    Ne le dvig cen, težava tudi dobava določenih izdelkov (VIDEO)

    Člani strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so izpostavili, da je treba rešitev za konkurenčno oskrbo z energijo iskati v dogovoru med vlado, energetskimi družbami in gospodarstvom, so sporočili iz GZS.

    Predlagali so pripravo podobnih ukrepov, kot so bili uvedeni v času izjemno visokih cen električne energije, med drugim sprejem interventnega zakona. Evropa in Bruselj pripravljata nabor ukrepov za večjo odpornost in stabilnost oskrbe v aktualnih razmerah, ob tem pa so po oceni generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal potrebni specifični ukrepi, prilagojeni potrebam slovenskega gospodarstva.

    Vlada podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo

    Vlada je na današnji dopisni seji vnovič sprejela odlok o razglasitvi nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo in to stopnjo podaljšala še za teden dni, do 23. marca. Za to se je odločila zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in z njimi povezanih tveganj za oskrbo z energijo v širšem evropskem prostoru. 

    Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, neposredne motnje pri oskrbi Slovenije trenutno sicer niso verjetne, a dogajanje, povezano z vojno v Iranu, že vpliva na cene plina v Evropi in na razmere pri zagotavljanju zadostnih zalog za prihodnje obdobje.

    Z razglasitvijo nižje stopnje tveganja se energetske družbe in odjemalce opozarja na možnost zaostritve razmer ter na potrebo po pravočasni pripravi na morebitne motnje pri oskrbi z energijo.

    Kumer je dejal, da je Slovenija na morebitne spremembe na energetskih trgih dobro pripravljena. Zakonske podlage za ukrepanje so vzpostavljene, zato lahko država v primeru potrebe hitro reagira, je dejal.

    Na področju električne energije Slovenija po njegovih besedah trenutno ne zaznava večjih tveganj. Položaj je stabilen, dobavitelji ne potrebujejo državne podpore, veliko je bilo narejenega na področju samooskrbe in razpršenega portfelja virov, so Kumra povzeli na GZS. Podjetjem svetuje, da se povežejo s svojimi dobavitelji in preučijo najbolj optimalen zakup elektrike in drugih energentov za prihodnje obdobje glede na posamezna tveganja in specifike podjetij.

    Slovenija za še večjo prožnost pri polnjenju plinskih skladišč v EU

    Slovenija se je danes na zasedanju ministrov članic EU za energetiko v Bruslju spričo naraščajočih cen energentov zavzela za še večjo prožnost pravil na področju polnjenja plinskih skladišč v članicah unije.

    Kot so navedli na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je državna sekretarka Tina Seršen v razpravi o rasti cen energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poudarila, da mora EU čim prej vzpostaviti mehanizem za spodbujanje polnjenja plinskih skladišč in tudi prilagoditi pravila glede stopnje njihove napolnjenosti.

    Pri zemeljskem plinu je položaj nekoliko bolj občutljiv, saj Slovenija nima lastnih skladišč in je v celoti odvisna od uvoza. Kljub temu kratkoročno in srednjeročno ni pričakovati motenj v oskrbi, je dejal Kumer, ki se mu zdi ključno dolgoročno načrtovanje skupaj z gospodarstvom.

    Tudi obramba išče možnosti za energetsko samopreskrbo

    Največ izzivov ostaja na področju naftnih derivatov. Slovenija je zaradi nižjih cen privlačna za čezmejni nakup, predvsem za kupce iz Italije in Avstrije ter za tranzitni promet, kar povzroča pritiske na logistiko in distribucijo goriv. Država po Kumrovih besedah razmere pozorno spremlja, vendar je manevrski prostor omejen tudi zaradi razmer v sosednjih državah in notranjepolitičnih okoliščin.

    Bojan Ivanc opozarja tudi na dvig cen premoga in predvsem aluminija. FOTO: Matej Družnik
    Bojan Ivanc opozarja tudi na dvig cen premoga in predvsem aluminija. FOTO: Matej Družnik

    Glavni ekonomist in vodja analitske službe GZS Bojan Ivanc ozko grlo vidi v fizični dobavljivosti nafte, vendar predvsem za kupce iz Azije, ki so ključni kupec nafte iz Bližnjega vzhoda. Ob tem je opozoril tudi na dvig cen premoga in predvsem aluminija. Cene energentov so globalne in so trenutno podvržene predvsem ne dobavljivosti naftnih derivatov in zemeljskega plina zaradi situacije v Hormuški ožini, so Ivanca povzeli v zbornici.

    Predsednik Energetske zbornice Slovenije (EZS) Aleksander Mervar glede na to, da se približuje poletno obdobje, ko je veliko sončne energije, pričakuje ekstremno visoke cene električne energije v nočnem času in relativno nizke v dnevnem času. Predlaga razmislek o delnem zakupu za leti 2028 in 2029, ker se te cene niso pomembno povečale, ne pa še za leto 2027. Ob tem napoveduje izjemno povišanje cen, če se bo vojna podaljšala. Predlagal je čim hitrejšo komunikacijo med vlado, GZS in EZS ter hitro odzivnost.

    GZS: Ta ukrep vlade je korak v pravo smer

    Po besedah glavnega direktorja Plinovodov Matije Bitenca je pri plinu ključni problem trenutna struktura cen, pri kateri trgovci nimajo ustreznih spodbud za polnjenje skladišč. Če se to ne bo pravočasno razrešilo, bo ob koncu poletja oz. začetku jeseni pritisk na cene izrazit, je opozoril.

    Direktorica združenja kovinskih materialov in nekovin pri GZS Petra Prebil Bašin je izpostavila, da je največja skrb podjetij zanesljiva dobava plina, kjer sicer zaenkrat ni groženj za omejitve dobav. Med predlogi je navedla možnost oblikovanja prednostnih porabnikov zemeljskega plina in pripravo interventnega zakona za zemeljski plin s kapico na maksimalno ceno plina.

    Podražitvi energentov bo sledila podražitev hrane

    Kot je dodala, so cene električne energije za industrijo v Sloveniji še vedno močno nad cenami za industrijo kot denimo v Franciji, Nemčiji, Italiji, Avstriji. Med možnimi ukrepi je na tem področju med drugim navedla znižanje obdavčitev energentov za (velike) porabnike energije na višino najnižje stopnje obdavčitve EU, znižano stopnjo DDV na energente ali uvedbo »bonitete za velike porabnike«, ki imajo stabilen odjem električne energije v pasu in lahko nastopajo kot »sistemska rezerva«.

    Šport  |  Košarka
    Košarkarska zveza Slovenije

    Erjavec še naprej z glavno besedo, sprememba v ožjem krogu

    Matej Erjavec je dobil četrti mandat na čelu košarkarske zveze, na volilni skupščini ni imel protikandidata.
    16. 3. 2026 | 19:57
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Panožni pogled

    Robotika, naslednja revolucija v svetu dela in njen potencial

    Naša naloga kot upravljavcev premoženja je, da zgodaj prepoznamo zmagovalce jutrišnjega dne.
    16. 3. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bližnji vzhod

    Strateški svet GZS za interventne ukrepe

    Največ izzivov ostaja na področju naftnih derivatov.
    16. 3. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VOJVODINA

    Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

    Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    LUŠTICA

    Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    INTERNET

    Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VELIKA GORICA

    Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    ILIRIJA RESORT

    Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več

