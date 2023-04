Rastlinski ali mešan – obrok naj bo uravnotežen

V nadaljevanju preberite:

Strateški svet za prehrano, ki je posvetovalno telo predsednika vlade Roberta Goloba, je pred kratkim priporočil, da se v vrtcih in šolah omogoči izbira jedilnika iz rastlinskih sestavin. Ostro so se odzvali pediatri in klinični dietetiki, ki menijo, da predlog ne bo pozitivno vplival na zdravje otrok in mladostnikov, obstaja možnost, da se zgodi obratno. Po njihovem mnenju ni naloga strateškega sveta recenzija že recenziranih smernic, ki jih je potrdil razširjeni kolegij za pediatrijo, in da ni potrebe po reorganizaciji vrtčevske in šolske prehrane, ker sistem deluje dobro.

Strateški svet za prehrano je po odzivu javnosti in pediatrov dodatno pojasnil, da niso napisali novih smernic, temveč so recenzenti podali svoje mnenje o njih. Recenzentov je bilo pet: pediatrinja Dušanka Mičetić-Turk z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, kardiolog Zlatko Fras z UKC Ljubljana – ta dva edina nista člana sveta –, Nina Mikec z Instituta Jožef Stefan, Samo Kreft s fakultete za farmacijo in Boštjan Jakše, doktor prehranskih znanosti. Slednji je napisal tudi povzetek recenzij, strokovni pregled povzetka pa je opravila predsednica sveta Nataša Fidler Mis. V članku preberite še, kaj v recenziji smernic ugotavljajo recenzenti in kakšne spremembe predlagajo.