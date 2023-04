Strateški svet pod vodstvom Erika Breclja o smiselnosti nadaljevanja dela

Predsednik vlade Robert Golob se bo udeležil današnje seje strateškega sveta za zdravstvo, ki ga vodi zdravnik dr. Erik Brecelj. Ni skrivnost, da razmerje med strateškim svetom in ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom ni dobro, prav danes pa naj bi se člani sveta odločili, kako naprej, če sploh. Točka preloma je včeraj vložena novela zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.

»O tej potezi strateški svet ni bil obveščen,« je povedal za Delo vodja strateškega sveta Erik Brecelj, ki pripravlja zdravstveno reformo. Ali vlada sploh upošteva, kar načrtuje strateški svet?

»Ko smo bili še strateški svet pri ministru za zdravje, smo rekli, da bodo z reformo vse pravice krite iz javnih sredstev, torej iz ZZZS in iz proračuna. Minister za zdravje nas ni upošteval. V času delovanja pri ministru in zdaj pri premieru smo dorekli zelo veliko dobrih predlogov, a se žal ne realizirajo. Premier ima željo, da nas upošteva, in mu verjamem, a ima toliko vseh področij dela, da se z zdravstvom težko ukvarja. Ministra strateški svet ne zanima,« je dejal Erik Brecelj, ki je nezadovoljen s tempom dela vlade.

»Stvari gredo prepočasi. Dali smo več kot 70 predlogov za urejanje primarnega zdravstva, za ustanovitev inštituta za kakovost, proti absentizmu, za zaposlovanje tujcev in druge. Vsi predlogi, ki se ne tičejo ministrstva za zdravje, gredo hitro v življenje, kar bi moralo narediti ministrstvo za zdravje, pa se nikamor ne premakne,« ugotavlja Brecelj.

Po njegovih besedah namerava premier danes imenovati koordinatorja za sodelovanje med strateškim svetom in ministrom za zdravje, v čemer vidi sogovornik možnosti za ureditev razmerij in s tem za nadaljnje delo. Ali bo torej imenovanje koordinatorja samo po sebi ključ za rešitev težav?

»Danes se bomo pogovarjali o realizaciji sklepov strateškega sveta. Vsak član osebno se bo izrekel, ali se mu še zdi smiselno sodelovati v strateškem svetu naprej. Če bomo videli, da obstaja iskrena želja, da se sklepi strateškega sveta realizirajo, bomo nadaljevali delo, sicer pa je škoda našega časa,« je dejal Erik Brecelj dve uri pred začetkom seje strateškega sveta.