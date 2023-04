Strateški svet z dvema koordinatorjema

Preberite še:

Strateški svet za zdravstvo je dal v šesto prestavo. S pripravljanjem predlogov hiti, ker je to nujno za rešitev sistema in izboljšanje zdravstvenega varstva prebivalcev. Premier Robert Golob je na komunikacijske šume, ki jih ima svet z ministrstvom za zdravje, odgovoril z napovedjo imenovanja koordinatorjev za komunikacijo. Neuradno smo že izvedeli, kdo bosta to.