Strateški svet za zdravstvo najprej o primarni ravni

Strateški svet za zdravstvo se je sestal na ustanovni seji, na kateri se je med drugim seznanil z analizo stanja v zdravstvu, na podlagi katere bo pripravil predlog zdravstvene reforme. Predsednik sveta Erik Brecelj je napovedal, da se bo svet sestajal enkrat na teden. Prihodnji teden bodo govorili o primarni ravni. Svoj pogled bodo predstavili direktor in medicinske sestre Zdravstvenega doma Ajdovščina.

Prve seje strateškega sveta za zdravstvo se je udeležil tudi premier Robert Golob, pod okriljem katerega deluje novoustanovljeni svet. Razprava je po njegovih besedah pokazala, da je reforma zdravstva nujno potrebna in da bo morala biti celovita. »Marsikje v Sloveniji je zdravstvena stroka v svetovni špici in tega pri iskanju rešitev ne smemo zanemariti,« je dejal Golob. Pri reformi zdravstvenega sistema se bodo zgledovali tako po dobrih praksah iz Slovenije kakor iz tujine.

Kirurg Erik Brecelj je po Golobovem mnenju »idealna oseba za vodenje strateškega sveta« in najboljša popotnica za to, da bo uspeh reforme realen. Brecelj je na vprašanje, kateri bodo predlogi sveta na področju preprečevanja korupcije v zdravstvu, odvrnil, da je korupcija posledica kaosa. Ko bodo začeli urejati sistem, bo onemogočena tudi korupcija, verjame. Na vprašanje, ali je zavod za zdravstveno zavarovanje tista točka, pri kateri je treba začeti spremembe, je Brecelj odgovoril, da je ta pomembna točka in da so v okviru strateškega sveta ustanovili tudi skupino za ZZZS.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je obljubil, da »kar bo strateški svet produciral, bomo na ministrstvu udejanjili«.

Za pripravo zdravstvene reforme je bil sprva zadolžen strateški svet, ki je deloval pri ministrstvu za zdravje, a je bil nato po ustanovitvi novega ukinjen.

Večina članov ukinjenega sveta je bila imenovanih v nov svet, ki ga bo vodil kirurg Erik Brecelj. Ta bo po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana tisti, ki bo tako njemu kot premieru nastavil ogledalo, saj »pove točno tako, kot misli, in ga ni mogoče kupiti«.

V novem svetu je 22 članov, med njimi sta tudi predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege ter državna svetnica, ki zastopa interese zdravstva, Monika Ažman in kirurg Vojko Flis, ki je kot kandidat Gibanja Svoboda neuspešno kandidiral za mariborskega župana. SD je predlagala svojega člana Branka Gabrovca, sicer generalnega direktorja NIJZ, Levica pa svojega koordinatorja za zdravstvo Anžeta Dolinarja. Med člani sveta so tudi predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina, predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici Rok Ravnikar in Ana Vodičar z zavoda za zdravstveno zavarovanje.