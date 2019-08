FOTO:Strela odkrušila del stolpa v Štanjelu

FOTO: PGD Komen

FOTO: PGD Komen

Petkova močna nevihta je poškodovala Štanjelski grad v občini Komen. Po besedah predsednika PGD Komenje v kamniti stolp gradu udarila strela in odkrušila del stolpa. Gasilci so posredovali naslednji dan in poškodbo sanirali, po prvih ocenah je škode za več kot 30.000 evrov.»Že v petek zvečer, nekaj pred polnočjo, smo dobili klic iz občine Komen, da je strela udarila v kamniti vzhodni stolp Štanjelskega gradu in odkrušila del stolpa. Tja smo poslali poveljnika civilne zaščite, ki si je zadevo ogledal skupaj z županom Komna,« je še povedal Adamič.Dogovorili so se, da bodo gasilci posredovali naslednji dan, ko bo lepše vreme, saj zaradi dežja in teme ni bil možen dostop do stolpa in do ostalih streh, razmere pa tudi niso bile tako kritične, da bi bila ogrožena človeška življenja.Naslednji dan so na terenu ugotovili, da je treba del stolpa oziroma pol metra kamenja zaradi varnosti še odstraniti. To so po besedah Adamiča tudi storili. Kot je pojasnil, bo treba dodatno porušiti in na novo zgraditi tudi poškodovani del grajskega stolpa.Gasilci PGD Komen so po njegovih besedah nudili pomoč tudi sosedom, saj je kamenje poškodovalo strehe šestih hiš, pa tudi štiri parkirana vozila. »Nekaj gospodinjstev je ostalo tudi brez električne energije. Po prvih ocenah se materialna škoda suče okoli 30.000 evrov,« je dejal Adamič. Dodal je, da je na intervenciji sodelovalo 16 gasilcev s tremi vozili, delavci režijskega obrata občine Komen in poveljnik civilne zaščite.