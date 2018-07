Strela zadela plažo Blejskega jezera, med tremi ranjenimi tudi nosečnica

Bled - Policisti na Bledu obravnavajo udar strele v neurju na javni plaži Blejskega jezera na Mlinem. Nesreča se je dogodila okoli 15. ure, posredovalo pa je dvanajst gasilcev.

Strela ni zadela naravnost v ljudi

Na kraju so trem osebam nudili prvo pomoč. Med njimi sta tudi nosečnica in otrok, ki so ju s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, eno osebo z lažjimi poškodbami pa so prepeljali z reševalnim vozilom v jeseniško bolnišnico. Po prvih podatkih je udar strele poškodoval samo te tri osebe.



Strela je sicer zadela med kostanja, kamor so se ljudje skrili pred nevihto. »Blizu obale sta kostanja, pod katerima ne pronica skoraj nobena voda, zato se ljudje med nevihtami zatečejo prav tja. Strela je zadela med kostanja, pri čemer so bili poškodovani trije ljudje. Za kakšne poškodbe gre, ne morem povedati, saj nisem zdravnik,« je iz Prostovoljnega gasilskega društva Bled povedal Boštjan Pernuš. »Strela ni zadela naravnost v ljudi, drugače bi bile posledice precej hujše.«

Zaradi reševanja zaprli cesto

Cesta v okolici je bila zaradi intervencije krajši čas zaprta in je sedaj že odprta. Zaprt pa ostaja kraj dogodka oziroma udara strele.



Na kraju so tudi kriminalisti, ki bodo opravili ogled.

Zvečer se bo vreme umirilo

Nad Slovenijo se sicer z zahoda pomika več nevihtnih celic. Zvečer bodo plohe in nevihte v severni in osrednji Sloveniji po napovedih agencije za okolje ponehale. Ponoči se bo prehodno delno zjasnilo, proti jutru pa se bo oblačnost spet povečala.