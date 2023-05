Strela zaprla Kanin, ki čaka državne milijone

V nadaljevanju preberite:

Na Kaninu so 21. maja sklenili letošnjo zimsko sezono in ta konec tedna so nameravali začeti poletno, a je naše najvišje visokogorsko smučišče trenutno zaprto. Del vrvi krožno-kabinske žičnice, ki vozi iz doline, je namreč poškodovan. Prihodnje obratovanje našega najvišjega visokogorskega smučišča je tudi sicer vse bolj negotovo in odvisno od državne pomoči. Na ministrstvu za gospodarstvo zato pripravljajo poseben zakon za Kanin. Razkrivamo, kaj prinaša in koliko naj bi stala naložba.