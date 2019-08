Strele netile požare

Poplave in zemeljski plazovi

Tudi danes je številne kraje po Sloveniji zajelo deževno vreme, po podatkih centra za obveščanje pa je zaradi udara strele zagorelo kar nekaj stanovanjskih objektov in dreves.Ob 13.37 je zaradi udara strele v naselju Podpeca, v občini Črna na Koroškem, zagorela električna omarica v stanovanjskem objektu. Začetni požar so omejili že lastniki, gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črna na Koroškem pa so požar dokončno pogasili ter s termo kamero pregledali prostore in jih prezračili, je zapisano na spletni strani centra za obveščanje.Ob 15.40 je v Florjanu v občini Šoštanj udarila strela v stanovanjsko hišo. Na srečo se ni vnel požar, gasilci PGD Šoštanj-mesto pa so preventivno pregledali prostore hiše. Ugotovili so, da je uničena električna napeljava in poškodovan omet v hiši.V naselju Veliki Vrh v občini Grosuplje je strela ob 16.43 udarila v lesen nosilec pri stanovanjski hiši, ki je zagorel. Gasilci PGD Grosuplje in Šmarje Sap so del strehe odkrili in pogasili nosilec ter s termo kamero pregledali ostrešje.Zaradi udara strele je v naselju Javorje, v občini Črna na Koroškem, zagorela smreka. Požar so omejili že prisotni občani, gasilci PGD Črna pa so ga dokončno pogasili in pregledali okolico. Kasneje je zaradi strele zagorelo tudi drevo v kraju Loke, v občini Nova Gorica. Ogenj so pogasili poklicni gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica.Ob 14.11 se je v naselju Čanje v občini Sevnica sprožil zemeljski plaz, ki je ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in plaz v izmeri okoli 10x15 metrov prekrili s plastično folijo. Posredovali so tudi v naselju Dolnje Brezovo, kjer je narasli potok poplavil stanovanjsko hišo.V občini Sevnica je manjši zemeljski plaz na relaciji Podgorje ob Sevnični–Zabukovje nad Sevnico oviral promet, po podatkih centra za obveščanje pa je na dveh mestih odtrgalo tudi del bankine.Meteorna voda je ob 13.53 na Kandijski cesti v Novem mestu zalila učilnico v proizvodnem podjetju. Na pomoč so priskočili gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, ki so vodo izčrpali in očistili prostor.