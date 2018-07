FOTO:Zaradi neurij izredna seja občinskega sveta na Prevaljah

Drevo padlo na vlak

Na vlak, ki je se iz Avstrije vračal proti Dravogradu in naprej proti Mariboru, je na Prevaljah padlo drevo. Poškodovalo je stekla na oknih. Potniki - na vlaku jih je bilo osem, med njimi štirje otroci, se v nesreči niso poškodovali, saj niso sedeli v vagonih, na katere je padlo drevo.

Kot so na facebooku zapisali gasilci, je občino Prevalje včeraj popoldan zajelo močno neurje s točo. FOTO: T. S.

Zaradi sinočnjega hudega neurja, že četrtega letos na Prevaljah, se bodo v ponedeljek na izredni seji sešli tamkajšnji občinski svetniki.Županje povedal, da bodo od države zahtevali takojšnjo izvedbo sanacije Štefanovega potoka, ki jo je obljubila maja letos, ko so bile Prevalje najhuje pod vodo ter se dogovorili za kratkoročne ukrepe, s katerimi bodo odpravili posledice neurij.»Če bi država držala obljubo in Štefanov potok sanirala, bi bile posledice sinočnjega neurja za polovico manjše, saj ne bi imeli pod vodo objektov v centru Prevalj. Je pa res, da smo bili pred obilnimi meteornimi vodami - nad Prevaljami se je utrgal oblak, nemočni. Meteorne vode in ne Štefanov potok so krive za poplave v Leku, podjetju Tro in osnovni šoli,« pravi župan.Polne roke dela pa sinoči niso imeli le gasilci s Prevalj, ki so morali po besedah poveljnikaposredovati kar dvajsetkrat, pač pa tudi njihovi kolegi v Dravski dolini. Najhuje je bilo v Dravogradu, kjer je v zaselkih Goriški vrh in Kozji vrh poškodovalo ceste, meteorne vode pa so grozile dvema hišama. Cesta na Kozji vrh je tako poškodovana, da je zaprta za promet.Močna neurja, ki so včeraj popoldne zajela velik del Slovenije, so ponoči povzročile tudi več vetrolomov in požarov na Dolenjskem in Koroškem.Nekaj čez prvo uro zjutraj je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v naselju Križ v občini Trebnje. V požaru je bilo uničeno okoli 100 kvadratnih metrov ostrešja hiše, zaradi dežja, vode ter zadimljenosti je poškodovano bivalno nadstropje in uničena celotna električna napeljava v hiši.Manj kot uro zatem je strela povzročila požar v naselju Šmarje v občini Šentjernej. Uničeno je bilo okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjske hiše, ki so ga gasilci prekrili s PVC folijo.Škodo je povzročal tudi močan veter, ki je podiral drevesa in posledično oviral promet v občinah Brežice, Radlje ob Dravi, Semič in Dolenjske Toplice.Vremenoslovci opozarjajo, da nevihte tudi danes ne bodo prenehale. Znova bodo najmočnejše na jugu države. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane še kakšna ploha, v nedeljo pa kaže na dokaj sončno in toplo vreme.