Stres je nalezljiv, zato si privoščite »wellness za um«

Ste se vprašali, ali je iskanje sebe znotraj dela odraz predanosti ali osebna tragedija? Kot pravi sogovornica podkasta Supermoč Daniela Bervar Kotolenko, je »iskanje svojega 'zakaj'« samo znotraj dela škodljivo in izrazito nezdravo.

Slednjega so se dobro zavedale generacije naših prednikov, ki so se ponašale z mnogo boljšim duševnim zdravjem in so delo razumele zgolj kot sredstvo za kakovostno bivanje, sodobna delovno aktivna generacija pa se tega zaveda mnogo manj.

»Preden zaspite, si zamislite pet stvari, ki so bile res dobre v službi. V vas se bo zbudila hvaležnost. To je učinkovita meditacija, ki premaga našo kolektivno naravnanost, tj. da vse gledamo skozi pesimističen zorni kot. Ne pogledamo, kaj vse dobro se nam dogaja, ampak kaj vse na svetu je groznega. S takšnim pogledom si naredimo veliko škode.« FOTO: Marko Feist

Delo ne sme biti edini pogoj naše sreče in zadovoljstva, je pa zelo koristno, če k temu izdatno pripomore oziroma, kakor pravi Daniela Bervar Kotolenko: »To, da zaposleni ne vedo, kaj je vizija podjetja, v katerem preživijo več kot tretjino svojega časa, prinaša škodljive posledice tako za zaposlene kot za uspeh podjetja. Zaposleni skozi čas postanejo otopeli, brez delovnega elana in kreativnega naboja, podjetje pa stagnira ali celo nazaduje«.

Delo, ki osmišlja

Vsaka delovna organizacija, vsako podjetje bi moralo odpreti prostor za to, da bi zaposleni dali svoj osebni pečat, to je svojo inovativnost, kreativnost, znanje, ideje. »Žal pa je še vedno prepogosto, da zaradi slabe komunikacije in odnosov med vodstvom in zaposlenimi zgodi, da naša delovna opravila zbanaliziramo in rutiniziramo. Tako ne zmoremo ustvariti dodane vrednosti. Vsak lastnik ali vodja bi moral poiskati načine, s katerimi bi svojemu kolektivu kar se da najbolje osmislil delo.

Kdo je Daniela Bervar Kotolenko? Daniela Bervar Kotolenko je podjetnica, govorka, agilna coachinja in ScrumMaster® facilitatorka. Njena strast so agilne metode dela in vitke inovacije. S svojim širokim znanjem napredne prodaje, marketinga prihodnosti, najrazličnejših metod vodenja, coachinga, digitalnih vsebin, psiholoških pristopov in psihometrije podjetjem pomaga pri njihovi transformaciji in krepi agilne in inovativne vodje. Danes je lastnica blagovne znamke Edutrain.me.

Zakaj so nekatere ekipe odlične, druge pa povprečne? Kaj dela res dobre ekipe dobre?

V današnjem nepredvidljivem svetu, polnem sprememb, se je treba konstantno prilagajati in se hitro odzivati na spremembe. Potrebno je biti agilen. Za tovrstno prilagajanje, ne nazadnje pa tudi preživetje organizacije, je potrebno biti inovativen, imeti agilno ekipo, kjer so vsi prvi med enakimi, kjer lahko vsakdo da svoj predlog, idejo ali zamisel. Osnova za vse to pa je zagotavljanje psihološke varnosti.

Kaj lahko naredimo, da se bodo ljudje počutili vključene, slišane in varne prispevati? Kako omogočiti takšno delovno okolje, kjer se bodo zaposleni razvijali in učili, kjer se bodo počutili varno, da lahko izzovejo vodjo? Kako lahko sebi pomagamo, da bomo bolj vedri, radostni in polni energije? Kaj o tem pravi nevroznanost in psihometrika ter zakaj je stres nalezljiv?

O tem v podkastu Supermoč spregovori naša gostja Daniela Bervar Kotolonko, ki poda vsakomur izmed nas tudi koristno božično-novoletno popotnico, s katero bomo vzljubili sleherni trenutek praznikov.

Vabljeni k poslušanju in vesel božič, spoštovani zvesti sopotniki podkasta Supemoč