Strinjali smo se pri največjih in najpomembnejših vprašanjih

Po drugi svetovni vojni in času obnove smo bili na Koroškem predvsem podaljšana roka za mednarodne naložbe, zlasti iz Nemčije. Vendar nam je uspelo korak za korakom privabiti na Koroško tudi raziskave in razvoj. Menim, da imamo tudi v mednarodnem prostoru velik ugled zaradi turizma, ki je za nas pomemben dejavnik ustvarjanja dodane vrednosti, je poudaril direktor gospodarske zbornice avstrijske Koroške Meinrad Höfferer.

Uspelo nam je prepričati vlagatelje, naj na Koroškem vlagajo tudi v raziskave in razvoj, ter privabiti velike mednarodne investicije. Hkrati smo se zaradi majhnosti regije specializirali za določene tehnologije. "Ob klasičnih panogah, kot so strojništvo, kovinarstvo in lesarstvo, ki pri nas predstavljajo pomembno osnovo gospodarstva, smo se še posebej usmerili v mikroelektroniko, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter na področja trajnosti, obnovljivih tehnologij in energetike," je naštel sogovornik.