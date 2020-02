FOTO:Gorazd Pretnar: Če bi bili pripravljeni, bi imeli maske

FOTO: Delo

Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Simone Repar Bornšek zaščitni ukrepi, kot so zaščitne maske, zaradi tega virusa trenutno niso potrebni. FOTO: Leon Vidic



Pomembna sorazmernost ukrepov

13

ljudi so testirali na koronavirus v Sloveniji, a so bili vsi vzorci negativni

Ljubljana – Kako smo v Sloveniji pripravljeni na prihod novega virusa ? Strokovnjaki na ravni države pomirjujoče pravijo, da so zadeve pod nadzorom, v praksi pa so odprta številna vprašanja. Zdravniki so na okopih , saj med drugim ne vedo, kakšna je razpoložljivost osebne zaščitne opreme za zdravstvene delavce na primarni ravni, sprašujejo se o načinu ugotavljanja morebitne okuženosti s testi in kam naj v primeru potrjene okužbe s covidom-19 napotijo okužene, kdo bo skrbel za njih, kakšna navodila naj dajo pacientom glede samoopazovanja ...Mikrobiologje na predsednika vladedan pred njegovim odstopom – torej precej pred kriznimi razmerami v Italiji – naslovil prošnjo, naj mu posreduje načrt pripravljenosti države v primeru pandemije in epidemije koronavirusa. Iz Šarčevega kabineta so mu odgovorili, da so njegovo prošnjo posredovali ministrstvu za zdravje, kar po Pretnarjevem mnenju pove vse o pripravljenosti naše države. »Pa sem prosil za načrt, ki bi ga moral predsednik vlade potegniti iz predala! Zdaj se vsi sklicujejo ne navodila, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje posredoval institucijam. Ampak to niso navodila, to so priporočila,« opozarja sogovornik, ki pogreša konkretne podatke o tem, kako mora biti ambulanta opremljena, kako natančno mora ravnati osebje.Izjave o dobri pripravljenosti države označuje za improvizacijo in zamegljevanje. »Če bi bili zares pripravljeni, v državi ne bi smelo zmanjkati mask. Po mojih podatkih jih ni dovolj niti za zdravstvene institucije,« zaključi sogovornik, naveličan nestrokovnega odnosa. Hkrati pa upa, da se moti in smo Slovenci rojeni pod srečno zvezdo. Ker gre za zelo kužen virus, nas po njegovem reši lahko le sreča, saj na državo glede na trenutne ukrepe po njegovem ne moremo računati. Navodila za odvzem brisov so zdravnikom poslali šele včeraj, zaščitne opreme niso dobili niti tisti, ki so jo naročili že januarja, pravijo dobro obveščeni. Predsednik vlade v odstopu pa miri razgrete strasti.Na včerajšnji seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost (Snav) je dobil poročila vseh deležnikov, tako civilne zaščite, policije, vojske in drugih. Zmogljivosti in sredstva za interveniranje v primeru širšega obsega okuženih so na voljo, je zagotovil. Na seji so po njegovih besedah obravnavali tudi sorazmernost ukrepov, da ti ne bi bili ne preveč ne premalo obsežni. Poleg tega je zelo pomembna koordinacija s sosednjimi državami, je dejal. Po Šarčevih besedah bodo na seji vlade, ki opravlja tekoče posle, v četrtek obravnavali gradivo za primer večjega števila okuženih. Dnevno bodo spremljali dogajanje in pazili, kdaj se bo virus pojavil tudi v Sloveniji, saj je na to treba računati, je poudaril.Zagotovil je, da bo zaradi širjenja koronavirusa tudi Slovenija zaprla meje, če bo treba, oziroma izvajala ukrepe, ki so primerni v takih razmerah, je novinarjem dejal predsednik vlade v odstopu. Obstajajo scenariji za spopadanje z epidemijami in če bo število okuženih večje, se aktivirajo civilna zaščita, vojska, policija, vojaška saniteta, v 72 urah tudi bolnišnica Role, je naštel Šarec ob robu slovesnosti ob predaji novega helikopterja policijski letalski enoti na Brniku.Po načrtih naj bi prve okužene sprejeli na ljubljanski infekcijski kliniki, kjer imajo pripravljeni dve sobi za izolacijo. Vpoklicali bi tudi dodatne kadre za oskrbo pacientov. V primeru okoli 20 obolelih bi zanje na kliniki spraznili enega od oddelkov, če bi bilo obolelih še več, pa bi jih sprejeli na Kliniki Golnik. V primeru večjega izbruha bi jih začeli nameščati tudi v druge bolnišnice, kjer bi začasno prekinili sprejemanje bolnikov na operacije in druge posege.Poveljnik Civilne zaščiteje dejal, da imajo za primer epidemije nalezljivih bolezni načrt za zaščito in reševanje, ki ni skrivnost in je objavljen na spletni strani. Zdravniških mask je po njegovem na zalogi kar nekaj, seveda pa jih bodo še dokupili.