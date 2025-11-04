  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Stroka: Predlog vlade ogroža preživetje številnih družin v Sloveniji

    Socialni delavci opozarjajo, da so predlogi vlade hud poseg v socialne pravice, ne rešujejo težav, so nepremišljeni in neustavni, posledice pa bodo zelo slabe.
    Vlado pozivajo, da tragičnega dogodka ne uporabi za krčenje ravni socialne države in večje represivnosti. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Vlado pozivajo, da tragičnega dogodka ne uporabi za krčenje ravni socialne države in večje represivnosti. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    M. B.
    4. 11. 2025 | 11:35
    4. 11. 2025 | 11:46
    6:45
    Po napovedanih ukrepih vlade po smrti Aleša Šutarja so na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in v Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije izrazili zaskrbljenost. Opozarjajo, da so »temelji delovanja sistema socialnega varstva socialna pravičnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in ohranjanje človekovega dostojanstva, ki je univerzalno in ne pripada le določeni skupini, skupnosti ali posameznikom«.

    Vlada je namreč na področju socialne politike med drugim predlagala možnost izvršbe na socialne prejemke, ukinitev pravice do denarne socialne pomoči za storilce kaznivih dejanj in prekrškov, ki ta dejanja ponavljajo, odvzem otroškega dodatka mladoletnim materam in zaostrovanje odvzemov otrok, vse to pa pomeni »resen odmik od temeljnih načel socialne države, človekovih pravic in etike socialnega dela in socialnega varstva,« opozarjajo. Ta poseg v pravice do socialne varnosti temelji na »posplošenih mnenjih, predsodkih in stereotipih in posledično hitrih, nepremišljenih odločitvah,« so dodali. 

    Možnost izvršbe na denarno socialno pomoč

    Izvršba na denarno socialno pomoč je skrajno problematična, saj imajo mnogi revni v Sloveniji že danes velike dolgove, ker njihovi prihodki ne zadostujejo za kritje vseh življenjskih stroškov. Še zlasti se z dolgovi spopadajo družine, ki si morajo za izredne stroške, denimo nakup šolskih potrebščin, denar izposoditi, včasih tudi za visoke obresti, ker ne dobijo bančnega kredita.

    image_alt
    Šutarjev zakon: gre za smiselne predloge ali poceni populizem?

    Prav zaradi tega so vlade doslej kljub krčenju socialnih pravic ohranjale neizterljivost dolgov iz denarnih pomoči. Gre namreč za minimalno sredstvo preživetja. Možnost izvršbe na socialno denarno pomoč, ki jo je predlagala vlada Roberta Goloba, bo ogrozila preživetje številnih družin po državi, na družbeni ravni pa se bo povečala stopnja tveganja revščine. »Ukrep bo imel zelo slabe posledice za družine in zlasti za otroke,« so opozorili. 

    Neizplačilo denarne socialne pomoči

    Neizplačilo denarne socialne pomoči storilcem ponavljajočih kaznivih dejanj in prekrškov pomeni dvojno sankcijo, kar nasprotuje načelom pravne države in je neustavno, menijo. Temeljno načelo pravne države je, da po prestani zaporni kazni storilca za dejanje ni več mogoče kaznovati.

    »Večina bivših zapornikov odhaja na prostost brez zagotovljenih sredstev za preživljanje, pogosto tudi brez bivališča, zato se v času po prestani zaporni kazni poveča tveganje za brezdomstvo in revščino, kar tlakuje pot za ponovno storitev kaznivega dejanja,« so opozorili in napotili na strokovno literaturo, ki dokazuje, da bo vladni ukrep povratništvo le še povečal. 

    Neizplačilo otroškega dodatka mladoletnim materam

    Otroški dodatek je pravica otroka, ne starša, so poudarili. Odvzem bi pomenil neposredno kršitev konvencije o otrokovih pravicah in 56. člena ustave, ki otrokom zagotavljata posebno varstvo države. Ta ukrep kaznuje ravno tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. V sedanji ureditvi je otroški dodatek utemeljen na načelu univerzalnosti, predlog Golobove vlade pa bi zmanjšal raven zaščite materinstva in raven socialne države.

    »Mladoletniška nosečnost je eden najbolj zanesljivih indikatorjev revščine in ga Svetovna zdravstvena organizacija uvršča med družbene dejavnike za zdravje, ki so zanesljiv pokazatelj družbenih neenakosti. Vlada pa je svoj ukrep utemeljila na prepričanju, da bo z ukinitvijo pravice do otroškega dodatka otrokom mladoletnih mater ta pojav sam po sebi izginil. Prepričanje, da imajo mladoletne Rominje otroke le zato, da bi pridobile otroški dodatek, je prežeto s protiromskimi stereotipi.« Stroka meni, da se bo s povečanjem revščine, ki ga vladni ukrepi prinašajo, problem le še povečal.

    Tendenca po povečanju odvzemov otrok v manjšinskih etničnih skupnostih pomeni kršitev številnih mednarodnih konvencij. FOTO: Voranc Vogel
    Tendenca po povečanju odvzemov otrok v manjšinskih etničnih skupnostih pomeni kršitev številnih mednarodnih konvencij. FOTO: Voranc Vogel

    Število mladostniških nosečnosti v Sloveniji je sicer že desetletja v upadu, na tem področju smo ena najuspešnejših držav v Evropi, kar je rezultat zmanjševanja neenakosti in razslojenosti ter dostopnega reproduktivnega zdravstvenega varstva, ne pa represivnih ukrepov, so poudarili.

    Odvzemi otrok zaradi kaznivih dejanj staršev

    Tendenca po povečanju odvzemov otrok v manjšinskih etničnih skupnostih pomeni kršitev številnih mednarodnih konvencij in zavez, ki jih je Slovenija sprejela ob osamosvojitvi in kasneje ali pa jih je zavezana spoštovati kot članica Evropske unije. Ta praksa bi Slovenijo postavila med države kršiteljice otrokovih človekovih pravic. Ne nazadnje je tudi v nasprotju s slovensko zakonodajo, so opozorili.

    Praksa kaže, da takšni ukrepi pogosto le še povečajo travmatiziranost otrok in porušijo zaupanje med družinami in institucijami, še posebej v romskih skupnostih, kjer je zaupanje že tako krhko. Pri tem so opozorili še, da je primernih namestitev za odvzete otroke že zdaj pogosto premalo.

    image_alt
    Kriminal, tragedija v Novem mestu in politika

    Fakulteta za socialno delo in Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije zaradi vsega naštetega pozivata vlado, da se v odzivih na tragične dogodke izogne kolektivnemu kaznovanju, stigmatizaciji in represiji nad najrevnejšimi in najbolj socialno izključenimi. »Vlado tudi pozivamo, da tragičnega dogodka smrti ne uporabi za krčenje ravni socialne države in za spremembe v delovanju socialnovarstvenih institucij v smeri večje kaznovalnosti in represivnosti,« so zapisali.

    Opozorili so še, da represivni socialni ukrepi pomenijo tudi grožnjo strokovni avtonomiji in metodam dela različnih strok, ki delujejo na področju socialnega varstva, in poudarili, da so »najbolj nevarni tisti ukrepi, ki nastanejo kot čustveni odzivi na tragične dogodke, niso premišljeni in ne temeljijo na strokovni presoji, so nezakoniti in protiustavni ter nasprotujejo temeljnim postulatom pravne in socialne države«.

    S Fakultete za socialno delo in iz Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije so vlado še pozvali, naj se pri oblikovanju predlogov raje posvetuje s stroko. 

    Premium
    Sobotna priloga
    Romi in mediji

    Kako so mediji in desnica ustvarili »romsko problematiko«

    Analiza vladnega zdrsa na spolzkem terenu »romske problematike«.
    6. 6. 2025 | 08:00
    Premium
    Nedelo
    Sobivanje z Romi

    Jugovzhod z Romi na bojni nogi, severovzhod s skupnostjo že dolgo živi v miru

    Glavni vzrok, da se zadeve ne izboljšajo, župan vidi v nedotakljivosti socialnih prejemkov.
    Grega Kališnik 25. 10. 2025 | 08:00
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Romsko naselje

    Za poskuse integracije v družbo dvakrat kaznovani

    Matic, Marko, Loreno, Petra, Zmago, Đani, Dejan, Uroš, Samo, Hantej, Matej in Drago so nas gostili med nekajurnim obiskom romskega naselja Brezje – Žabjak.
    Novica Mihajlović 24. 8. 2024 | 05:03
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    »Država je podlegla zahtevam ulice«: Romi zahtevajo odstop metliške županje

    Romi obsodili dejanje in kolektivno krivdo ter zahtevali odstop metliške županje in Horvata Muca.
    30. 10. 2025 | 17:50
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko milijonov evrov je že šlo za romsko problematiko?

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    šutarjev zakon, Vlada Roberta Goloba, Poseg v socialne pravice, otroški dodatek, Socialna politika, revščina, Romi

    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    V kinu ta vikend v ospredju Gabi in Elvis

    Objavljamo lestvico desetih najbolj gledanih filmov v kinu pretekli vikend. Na prvem mestu je priredba DreamWorksover serije v film, na drugem pa že domači film.
    4. 11. 2025 | 12:15
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Etnično čiščenje na zahodu Sudana se nadaljuje s polno silo

    Dve desetletji po prvem poglavju genocida se zgodba v Darfurju ponavlja – a tokrat brez kakršnega koli odziva svetovne diplomacije.
    Boštjan Videmšek 4. 11. 2025 | 12:00
    Novice  |  Svet
    Županske volitve

    Trump grozi New Yorku, če zmaga Mamdani

    Ameriški predsednik se neposredno vmešava v boj za mestno hišo v New Yorku, svojem ljubljenem domu.
    4. 11. 2025 | 12:00
    Novice  |  Črna kronika
    Hišna preiskava

    Otrok je poklical policijo, da nekdo v Postojni strelja z balkona

    Postojnski policisti so zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 mm, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 mm in 58 šibrenih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov.
    4. 11. 2025 | 12:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Nič ni zastonj: resnična plat vplivniškega marketinga pri opremljanju doma

    Vita Starman in arhitektka Polona Senčar Otoničar razkrivata, kako potekajo sodelovanja med vplivneži in podjetji s področja notranje opreme.
    4. 11. 2025 | 11:53
