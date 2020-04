Stroka ventilatorje Geneplaneta označila za manj primerne za covid-19

Zdravniki za zdravljenje bolnikov s covidom-19 so medicinske ventilatorje dobavitelja Geneplanet, za katerega je posredoval minister, označili za manj primerne, je zapisano v dokumentu, ki so ga pridobili v uredništvu oddaje Tarča, ki je minuli teden razkrila pritiske politike pri dobavi zaščitne opreme v boju proti epidemiji covida 19 Pri podjetju Geneplanet je bilo naročenih 220 respiratorjev za predihavanje bolnikov. V mnenju, ki ga je o ventilatorju Siriusmed R30 podal doktor, je med drugim zapisano, da je medicinski ventilator ocenjen kot neprimeren za predihavanje bolnikov, ki potrebujejo nadzorovano predihavanje zaradi okužbe z novim koronavirusom. V podjetju se branijo, da to ni res in da so takšne ventilatorje namestili tudi v drugih državah.Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so kljub negativnemu mnenju zdravnikov naslednji dan sklenili pogodbo z Geneplanetom, ki je za ta posel po posredovanju ministra Počivalška dobil predplačilo. Knafelj – ob njem sta bila v strokovni skupini še zdravnikain– pravi, da je bil presenečen, da so te medicinske ventilatorje naročili, saj je njihova skupina od 90 ventilatorjev kar 13 drugih ocenila za zelo primerne, navajajo v oddaji Tarča., direktor Geneplaneta, vztraja, da so njihovi ventilatorji ustrezni, kar potrjujejo številna naročila iz drugih držav. V podjetju povezave s politiko zavračajo in trdijo, da so zaradi medijskega pojavljanja utrpeli gospodarsko škodo.Počivalšek je v oddaji poudaril, da je šlo za krizne razmere in da so samo poslušali o stiski zdravstvenih delavcev. »Izpolnil sem nalogo zagotovitve zaščitne opreme. Če bi poslušali druge, še do božiča ne bi dobili te opreme,« je poudaril in dodal, da ni podpisal ničesar. ​