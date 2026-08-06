Stroka za centralizirano varovanje Janše in Pirc Musarjeve

Prometna nesreča, v kateri je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar lažje telesno poškodovana, postavlja vprašanje, kako učinkovito je varovanje najvišjih predstavnikov države. Stroka meni, da je z vidika varovanja predsednika vlade ali predsednice republike najboljše centralizirano varovanje.

Prejšnja vlada Roberta Goloba je pred dobrim letom dni izdala uredbo o varovanju predsednika republike in predsednika vlade, ki določa, da se varovanje predsednika republike izvaja v okviru urada predsednika, varovanje predsednika vlade pa v okviru generalnega sekretariata vlade. Znano je, da se je bivši premier Golob že kmalu po nastopu mandata odločil za sestavo lastne varnostne ekipe, kot vzrok pa je navedel nezaupanje v delo policije.