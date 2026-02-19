Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

V strokovnih krogih odmeva (groba) ocena predsednice republike Nataše Pirc Musar, da neuradna kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec »trmasto vztraja« pri svoji kandidaturi. Kot je znano, je predsednica republike pred časom izrazila zadržke do imenovanja štirih veleposlaniških kandidatov, ki jih je vlada Roberta Goloba tudi potrdila.

Predsednica republike se je odločila, da imenovanja na veleposlaniški položaj ne bo podpisala za štiri kandidate. Poleg omenjene Škričlčeve je rdečo luč ptirisnila še za ministra za kohezijo Aleksandera Jevška, veleposlanika v ZDA Iztoka Mirošiča ter za Ivano Nedižavec Korada.