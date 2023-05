Strokovnjaki kot paravan za vladne politične odločitve

V nadaljevanju preberite:

V nasprotju s prejšnjimi vladami je vlada Roberta Goloba v prvem letu delovanja ustanovila številne strokovne svete. Štirje delujejo na vladni ravni, preostali na nekaterih ministrstvih. Največ pozornosti je v javnosti požel strateški svet za zdravstvo, saj je zdravstvo najvišje na agendi vlade. Največ polemičnih in političnih razprav pa je bilo ob ustanovitvi strateškega sveta za sovražni govor, ki ga vodi šefica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

»Načeloma podpiram sodelovanje politike s stroko, kajti za demokracijo je zelo pomembno, da se poslanci in drugi politiki, ki so izvoljeni ali imenovani po politični liniji, povezujejo s stroko na vseh področjih. Ker je demokratična politika v marsičem odraz ljudskega povprečja, je stroka njen nujni korektiv in v tem smislu specifičen element sistema zavor in ravnovesij,« pojasni bivši predsednik vlade Miro Cerar razmerje med stroko in politiko. V nasprotju z Golobovo vlado, ki je poleg omenjenih ustanovila še strateška sveta za prehrano in za makroekonomska vprašanja, je za časa njegove vlade deloval le strateški svet za gospodarstvo.