Stroške bivanja Pivčeve domnevno najprej plačalo podjetje Vinakras

Pivčeva bo pojasnjevala po dopustu

Stroške bivanja kmetijske ministrice in predsednice DeSUSin njene družine na Krasu je po poročanju Kanala A in POP TV najprej plačalo podjetje Vinakras, v katerega videu je nastopila Pivčeva. Ob medijskem poizvedovanju o obisku pa je podjetje izdalo račun v istem znesku ministrici, ki ga je tudi plačala, so še poročali.Ministrica je na Krasu z družino bivala 25. in 26. junija, račun pa je plačala skoraj mesec dni kasneje.Hotel Grahor v Sežani je po poročanju televizij račun za bivanje že naslednji dan po obisku Pivčeve izstavil podjetju Vinakras . Prejeli so ga 30. junija, datum zapadlosti pa je bil 4. julij.Na Vinakrasu so račun prejeli in ga tudi v roku plačali. Z ministrico so bili po poročanju televizij namreč dogovorjeni, da ji namestitev poiščejo oni.Ko pa so 21. julija novinarji Dnevnika začeli poizvedovati o ministričinem obisku, je podjetje Vinakras račun za isti znesek 391 evrov z rokom plačila 4. avgust izstavil ministrici, ki ga je tudi plačala.Kot je pojasnil direktor podjetja, so račun prefakturirali. »Mi smo plačali hotelu in ministrica je plačala nam. To je to. Enostavno. Saj drugače ne gre,« je povedal za televiziji. Pivčeva je račun plačala 24. julija, so potrdili pri Vinakrasu, kar je dan zatem, ko je Dnevnik objavil prva razkritja. Pivčeva je očitke o koruptivnem ravnanju glede gostovanja in plačila nočitev tako na Krasu kot v Izoli sicer zavrnila, dodatna pojasnila pa je napovedala za čas po dopustu. Poslanci DeSUS so sicer sprva pričakovali, da bo to storila že ta petek , vendar se bodo sestali v prihodnjem tednu, ko se predsednica stranke vrne z dopusta. Poslanci od predsednika sveta stranke Tomaža Gantarja tudi zahtevajo, da najpozneje do 25. avgusta skliče sejo sveta stranke.Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zadevo preučuje v predhodnem preizkusu, v okviru katerega preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, in se na podlagi tega odloči o nadaljnjem postopku. Colja je potrdil, da so že v ponedeljek na KPK poslali vsa pojasnila in verjamejo, da bo KPK presodila, da so ta obisk izpeljali transparentno in s poštenim namenom, saj da niso pri tem ničesar skrivali.KPK bo v okviru tega postopka preverila tudi junijski obisk ministrice v Izoli. Občina Izola je namreč kmetijski ministrici ob službenem obisku, ki naj bi se raztegnil še v zasebnega, plačala več nočitev v tamkajšnjem hotelu. Ob tem pa so poročali, da naj bi s prvotno izdanega hotelskega računa izhajalo, da sta tam bivala tudi sinova Pivčeve, kar je ona zanikala. Hotel pa je občini 29. julija izdal popravljen račun, iz katerega imena gostov gostov niso razvidna.Na Policijski upravi Koper so za Televizijo Slovenija potrdili, da so prejeli prijavo o domnevni nepravilnosti ene od javnih ustanov. Po informacijah televizije naj bi šlo za občino Izola. Na policiji so jim pojasnili, da je zadeva še v fazi preverjanja, ali sploh obstaja sum kaznivega dejanja.V koalicijskih vrstah so sicer z ocenami ministričinih ravnanj za zdaj previdni. Predsednik DZ iz vrst SMC Igor Zorčič je sicer v torek v izjavi v DZ dejal, da bo po njegovem mnenju morala Pivčeva prej ali slej odgovoriti na očitke. Tam, kjer obstaja konflikt interesov, je prav, da ima funkcionar račune, je dodal. Ostrejši pa so v opoziciji. Po mnenju LMŠ in Levice bi Pivčeva morala odstopiti.