Stroški pogostitev v državni upravi letijo v nebo

Med uslužbenci ministrstev – vsi so plačani iz državnega proračuna – nastajajo razlike. Medtem ko večina plačuje priložnostne pogostitve zase iz lastnega žepa, ponekod za pogostitev zaposlenih uporabijo proračunski denar, so nas obvestili. To ni v skladu z uredbo o stroških reprezentance, ki velja za organe državne uprave. Vlada Roberta Goloba je decembra sprejela novo uredbo, s katero je osupljivo povišala zneske, namenjene za kosila in večerje funkcionarjev in njihovih gostov – za več kot 100 odstotkov, ponekod za 160 odstotkov. Kdo vse in na katerih dogodkih je upravičen do pogostitve na davkoplačevalski račun?