Stroški potovanj vlade se selijo še v parlament

»Predsednik vlade vse svoje zasebne poti plačuje sam,« so v kabinetu predsednika vlade odgovorili na novinarska vprašanja in očitke v javnosti, ki jih je v vprašanju povzela tudi poslanka SDS Jelke Godec, a parlamentarci bodo o vladnih poteh še razpravljali. Na nujni seji se bo namreč sešla komisija za nadzor javnih financ in po napovedih predsednika Jerneja Vrtovca, poslanca NSi, bo glavnina razprave povezana s potovanjem ministrice Sanje Ajanović Hovnik v družbi treh sodelavk ter ministričinega moža v New York, na dnevnem redu pa bodo tudi poleti predsednika vlade Roberta Goloba z zasebno letalsko družbo.

»V NSi od vlade in njenih funkcionarjev vedno pričakujemo racionalno porabo javnega denarja. V zvezi s službeno potjo ministrice za javno upravo v New York in visokimi stroški letov Roberta Goloba, ki jih je plačal njegov kabinet, se pojavlja vrsto vprašanj glede porabe proračunskega denarja, ki jih je treba razčistiti. Ker od pristojnih želimo jasne odgovore in pojasnila, zahtevamo sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ. Zahtevo bomo skupaj z argumenti predstavili v prihodnjih dneh,« napoveduje Vrtovec.

Kaj odgovarjajo v kabinetu premiera?

»Predsednik vlade za službene poti uporablja vladno letalo, kadar je na voljo, vendar je bilo to v tem mandatu na rednih ali izrednih servisih skoraj sedem mesecev, zato smo primorani najemati letala pri zunanjih ponudnikih,« podarjajo v kabinetu premiera. Kot je znano, je veljavna pogodba za najem zasebnih letal vredna 120 tisoč evrov. Največkrat je predsednik vlade z delegacijo letel v Bruselj na zasedanja Evropskega sveta, ob čemer stroške rednih in izrednih zasedanj povrne evropska komisija – ta je povrnila 63.690 evrov.

V uradni delegaciji je bila dvakrat tudi Tina Gaber. FOTO: Blaž Samec

Za stroške najetih letov, ki jih je dejansko pokril kabinet predsednika vlade, so tako porabili porabili polovico predvidenega pogodbenega zneska oziroma 60.080 evrov, kolikor je stalo pet poti. Predsednika vlade na poteh v tujino spremljajo svetovalec za mednarodno politiko, za evropske zadeve, ena od predstavnic službe za odnose z javnostmi,aliter varnostnik, fotograf in snemalec. Občasno ga spremljata tudi vodja kabineta, svetovalec za državno varnostin uslužbenci protokola. Kadar gostitelj na dogodek v tujini povabi tudi partnerka premiera in je organiziran damski program, je v delegaciji tudi. Tako je bilo na vrhu Nata v Vilni in na uradnem obisku v Luksemburgu.

Zaradi izredne situacije ob avgustovski naravni katastrofi, ki je prizadela Slovenijo, se je premier odločil za prekinitev dopusta in predčasno vrnitev domov, zato je ponj v Grčijo poletelo najeto letalo. Strošek te poti je znašal 14.900 evrov.

Kaj pa prva dama državnega zbora?

Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora FOTO: Črt Piksi

Po naših informacijah je sicer predvideno, da se vladno letalo falcon s tokratnega servisnega pregleda vrne predvidoma prihodnji konec tedna. Vse od očitkov o (ne)upravičenosti njegove uporabe za novoletni let na 380-kilometrov oddaljeni Dunaj ga ne uporablja več predsednica državnega zbora, pač pa gre na vsa potovanja z rednimi leti in v ekonomskem razredu.

Jutri v zgodnjih jutranjih urah bo tako z redno linijo z zagrebškega letališča odletela v Dublin, obisku Londona se je odpovedala, načrtuje pa še uradno pot v Gruzijo. Vse stroške, razen stroško poti, krije gostitelj. Zakaj se z vladnim letalom ne vozi več? »Ni vredno mojega dušnega miru. Pot na Dunaj je bila skladna z vsemi pravili, vendar sem se odločila, da se ne bom več izpostavljala in še enkrat preživljala medijskih napadov v umetno ustvarjenih aferah. Sploh pa zato, ker mi let z vladnim letalom res ne pomeni nič,« pojasnjuje predsednica državnega zbora.