Stroški tokratnih volitev več kot dva milijona evrov višji od prejšnjih

Stroški izvedbe prihajajočih volitev v DZ bodo po oceni DVK znašali okoli 7,6 milijona evrov. Stroški so se tako v primerjavi s prejšnjimi volitvami, ko so znašali nekaj več kot 5,4 milijona evrov, povišali za več kot dva milijona evrov. Po navedbah DVK zlasti na račun višjih nadomestil članom volilnih odborov, stroškov tiska in pošte.

Kot kažejo podatki Državne volilne komisije (DVK), se stroški izvedbe volitev zadnja leta povečujejo. Če je država za izvedbo državnozborskih volitev leta 2018 odštela skupno nekaj več kot 4,1 milijona evrov, so stroški izvedbe na zadnjih parlamentarnih volitvah pred štirimi leti znašala nekaj več kot 5,4 milijona evrov.

Letošnje volitve pa bodo po dosedanjih ocenah DVK stale več kot sedem milijonov evrov. Kot so pojasnili na DVK, so vzrok za višje stroške zlasti višja nadomestila članom volilnih organov ter višji stroški poštnih storitev, tiska in distribucije.

Kot kažejo podatki DVK, se stroški izvedbe volitev zadnja leta povečujejo. FOTO: Leon Vidic

Na DVK ocenjujejo, da bodo za nadomestila volilnim organom odšteli 4,1 milijona evrov, za poštne storitve ter tisk in distribucijo skupno skoraj tri milijone evrov, preostale stroške bodo predstavljali stroški informacijske podpore in volišč.