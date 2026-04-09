    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Štrukelj še naprej na čelu konfederacije

    Sindikati: Ob dvajsetletnici sindikalna centrala z več kot 71 tisoč člani prihodnjo vlado pozvala k socialnemu sporazumu.
    Branimir Štrukelj je na današnjem kongresu edini kandidat za predsednika KSJS. FOTO: Blaž Samec
    Branimir Štrukelj je na današnjem kongresu edini kandidat za predsednika KSJS. FOTO: Blaž Samec
    Barbara Hočevar
    9. 4. 2026 | 05:00
    5:18
    A+A-

    Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) bo, kot kaže, še naprej vodil Branimir Štrukelj. Na današnjem kongresu te sindikalne organizacije, ki obeležuje 20-letnico delovanja in je z več kot 71 tisoč člani največja v državi, je namreč edini kandidat za predsednika, za še en mandat pa se je, kljub prej drugačnim napovedim, odločil zaradi visoke podpore, ki so mu jo izkazali sindikati v konfederaciji, in predvidenih zaostritev v družbi.

    »Po prejšnjem kongresu sem resno mislil, da je čas, da oddelam svoje in drugi prevzamejo, ampak so se stvari spremenile. Zdi se, da bodo glede na predvideno zaostritev in premik bolj k interesom kapitala, ki nas v Sloveniji čaka v vsakem primeru, lahko moje izkušnje prav prišle, kaže pa tudi, da sem toliko pri močeh, da bom te napore zmogel, tako da sem se na koncu premislil in bom kandidiral za še en mandat,« je povedal 69-letni Štrukelj, ki je sicer glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

