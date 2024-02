Štrukelj: Vrtec ne more biti silos oziroma kolhoz

Mestna občina Ljubljana (MOL) nadaljuje z združitvijo vseh 23 ljubljanskih vrtcev, kjer je v tem šolskem letu 12.918 otrok v 769 oddelkih na 110 lokacijah, kjer dela 2621 zaposlenih. Občina nadaljuje združevanje kljub zelo jasnemu nasprotovanju celotne pedagoške stroke. Proti naj bi bila tudi večina zaposlenih, Sviz je tako v ponedeljek začel zbirati podpise. S peticijo želijo preprečiti združitev ljubljanskih vrtcev. Pa se je že zapletlo.

Ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec, ki je predvidena za direktorico novega centra, v katerem bodo združeni vsi vrtci, nam je preposlala elektronsko sporočilo, ki ga je poslala sindikalni zaupnici. V njem je zapisala: »V našem vrtcu lahko zbirate morebitne podpise petice Sviz izključno v moji pisarni v petek, 9. 2. 2024, med 12.30 in 14. uro. Zaposlenim ne bomo prepošiljali peticije Sviz, jih pa bom seznanila, da na nivoju Sviza poteka peticija in da lahko pridejo peticijo proti združevanju javnih vrtcev MOL v Center PRVI Ljubljana podpisati v mojo pisarno, kjer ste lahko prisotni tudi vi. Obešanja peticije v prostorih vrtca ne dovolim, prav tako ne dovolim vašega pobiranja peticije v času delavnika po oddelkih. Z le-to lahko osebno obvestite izključno vaše člane, katerih kontakte imate.«

Glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj je opozoril, da je s tem, ko je Novinčeva zaposlenim v vrtcu določila le en dan in specifičen prostor, kjer lahko podpišejo peticijo, kršila 76. člen ustave, ki pravi, da je delovanje sindikata avtonomno. »Še več, bodoča direktorica je celo prepovedala, da bi v peticiji lahko sodelovali tisti, ki niso člani sindikata. Opozarjam na 45. člen ustave, ki zagotavlja vsakemu državljanu, da podpiše peticijo. To je pravica, ki je ni mogoče omejiti,« je dejal Štrukelj. Dodal je, da je to slaba napoved za delovanje novega megavrtca: »Pozivam bodočo direktorico, da s tem takoj preneha. Kajti poseganje v temeljne pravice je huda kršitev in zlovešča napoved tega, kar bi se lahko dogajalo, ko bi megavrtec začel delovati.«

Barbara Novinec je dejala, da ne drži, da je komur koli prepovedovala podpis peticije: »Gospod Štrukelj si je dovolil zlorabiti institut ustavne ureditve za šikaniranje in izkrivljanje dejstev morebitne bodoče direktorice centra, tudi z izjavami, da ne dovolim zbiranja podpisov vsem zaposlenim, ampak samo članom sindikata (v našem vrtcu je članov 19 oziroma 18 odstotkov zaposlenih), kar ni bilo mogoče razbrati iz nobenega dokumenta.«

V tem, da je predpisala lokacijo in kraj podpisovanja, Novinčeva ne vidi ničesar spornega: »Ravnatelji imamo odgovornost in pravico določiti lokacijo zbiranja peticije in tudi časovnico v vrtcu, ko gre za to, da se le-to zbira med zaposlenimi v poslovnem času vrtca, kjer so sindikalni poverjeniki strokovni delavci in mora delo z otroki v oddelku potekati nemoteno.« V pisnem odgovoru je navedla, da bo zdaj zbiranje podpisov v petek med 12.30 in 13.30 v prostorih tajništva.

Zaposleni, ki so govorili z nami in se ne upajo izpostaviti, pa pravijo, da je pritisk ogromen. Mnogi so kot obliko pritiska razumeli tudi pismo ljubljanskega župana Zorana Jankovića vsem zaposlenim, kjer je župan zapisal: »Trdno stojim za predlogom ustanovitve enotnega vrtca, s čimer bodo ravnateljice in ravnatelji imeli več časa za strokovno delo in skrb za sodelavke in sodelavce. Prejšnji teden je 19 od 23 ravnateljev s svojim podpisom dalo glas za načrtovana reorganizacijo, kar kaže, da smo z odkritim pogovorom odpravili marsikatero skrb.«

Štrukelj podpise ravnateljic razume povsem drugače: »Dejstvo, da zahtevaš neki podpis črno na belem, da gre za zavezo, ki je ne moreš umakniti, kaže na neko vrsto pritiska. Bistveno bolj demokratično bi bilo, da bi ravnateljice še naprej izražale svoje poglede, s podpisi pa se jim na neki način zaprejo usta.« Da nanje zelo pritiskajo, so nekatere ravnateljice izpostavile tudi na nedavno organizirani okrogli mizi na ljubljanski filozofski fakulteti.

Tam je stroka jasno povedala, da združevanje vrtcev zagotovo ne bo pripomoglo k večji kakovosti, prej nasprotno. Tudi na to je spomnil Štrukelj: »Za dvig kakovosti ni enega samega argumenta, utemeljitve. Ne obstaja niti ena resna študija, ki bi to potrjevala, niti je ni naredil MOL, niti je ni v Sloveniji. Še več, če citiram Ljubico Marjanovič Umek, je stroka v zadnjem času izrazito poudarjala, kako pomembna je decentralizacija vrtcev in ustrezen obseg vrtca. Ne more to biti silos, kolhoz, ne more biti to megavrtec!«

Štrukelj je dejal, da se je že sestal tudi z županom Jankovićem: »Moj poziv županu je bil, da ustanovitev megavrtca na pogorišču 23 vrtcev MOL opusti. To je tudi cilj naše peticije, za katero verjamem, da jo bo podpisala večina članstva, razen če bodo ravnateljice ravnale tako, kot je ravnateljica na Galjevici.«

Glavni tajnik Sviz je opozoril, da si želi bistveno več jasnosti od ministrstva za vzgojo in izobraževanje: »Na posvetu na filozofski fakulteti sem imel občutek, da so bolj prišli trenirat slalom, kot pa jasno povedat stališča ministrstva. Ne zanikam, da je na nekih ravneh povsem jasno, da ministrstvo temu nasprotuje. Želel bi od ministra Darja Felde, da bi bistveno jasneje, odločneje, aktivno zagovarjal stališča. To je morda priložnost, da se minister res jasno opredeli do megavrtca.«

Z ministrstva so odgovorili, da so se seznanili z gradivom, ki ga je sprejel ljubljanski mestni svet glede reorganizacije javnih vrtcev: »S predstavniki MOL je bil opravljen prvi delovni sestanek, kjer je ministrstvo znova poudarilo stališče o neskladju nameravane reorganizacije z veljavno zakonodajo, predstavniki MOL pa so predstavili razloge za oblikovanje novega koncepta poslovanja vrtcev. Izpostavljeno je bilo tudi, da bi bilo ob morebitnem vztrajanju pri spremembah glede poslovanja vrtcev koncept treba dograditi tako, da bo ne le skladen z zakonodajo, temveč tudi s stališči pedagoške stroke, kar zahteva še dodatne aktivnosti sodelovanja in usklajevanja.«

Štrukelj je bil glede tega jasen: »Povsem očitno je, da tu stroka nima nobene teže. Tudi če z lučjo iščete enega strokovnjaka, ki bi zagovarjal združevanje vrtcev v en vrtec, ga ne najdete. Poenotili so se, da to ni dobro. Ampak ali je kdo s trepalnicami trznil, ko je prišlo do tega strokovnega stališča? Zagotovo ne MOL.«

Še več, župan Janković je na novinarski konferenci ta teden glede reorganizacije vrtcev napovedal: »Seveda bomo vztrajali. Tega nismo naredili kar tako. Zgodba traja kar nekaj let.« Dodal je, da to ne pomeni odpuščanj in da bodo delali boljše: »Trdim, da bodo imeli ravnatelji več časa za strokovno delo, več časa za sodelavce, na enem mestu bodo združene podporne službe.«

Stroka se ljubljanskega združevanja vrtcev zelo boji. Tudi zato, ker so bili v preteklosti že poskusi tudi v drugih občinah, zgledi vlečejo. To skrbi tudi Štruklja: »To lahko preskoči ne samo na kakšno drugo mesto, lahko preskoči še na osnovne šole. Zakaj pa ne bi imeli ene osnovne šole s 15.000 učenci? Tu je bil zgled šolskih centrov zlorabljen.«