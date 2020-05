FOTO:Strunjanska plaža ima novo podobo

Plaža gre skupaj s hotelom ali lokalom

V pasu pod borovci so nasuli gramoz, kjer so na lesenih »terasah« postavljeni ležalniki. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Pripravljeni na »korona« ukrepe

»Uradno bomo prenovljeno plažo odprli 19. junija,« je napovedala, vodja Talasa Strunjan, ki deluje v okviru Term Krka. Kopalci pa jo bodo lahko »preizkusili« že ob prvem lepem vremenu. Piranski županje nad pridobitvijo navdušen, saj je plaža videti ne le bolj urejena, pač pa tudi bolj zelena. Je tudi dobra popotnica za turistično sezono Prenova osrednje strunjanske plaže, ki je trajala vse od lanskega novembra, je ovrednotena na 350.000 evrov. Naložba je med drugim vključevala nasutje gramoza v pasu pod borovci, kjer so na lesenih »terasah« postavljeni ležalniki, 4600 kvadratnih metrov ozelenitve z namakalnimi sistemi, nove tlakovce in drugo plažno opremo v naravnih materialih. Na novo so postavili tudi vso komunalno infrastrukturo. »Vip« kotiček, ležalnike z baldahini, pa so namestili ob plažno restavracijo. Plaža je brezplačna in najem osnovnega ležalnika s senčnikom znaša šest evrov na dan, medtem ko je za parkiranje treba odšteti evro na uro oziroma deset evrov na dan.»Plaža v Strunjanu predstavlja šolski primer zelo dobrega sodelovanja med občino, upravljavcem javne površine in privatnim sektorjem,« je menil piranski župan Đenio ZadkovićPo njegovih besedah si v občini želijo še več tovrstnih naložb in ob tem je izrazil upanje, da bo na takšen način urejena tudi nova portoroška plaža pred hoteloma Metropol in Kempinski., direktor Okolja Piran, je prav v zvezi s prihodnjo plažo pred hotelom Kempinski Palace omenil, da je pridobil strokovno mnenje Inštituta za forenzične preiskave v financah in računovodstvu, da je bila oddaja te plaže v najem preudarna odločitev. O tem so namreč dvomili nekateri občinski svetniki, ki so sprožili celo preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). »Plaža sama po sebi ne prinaša dobička in je za upravljalca strošek. Le v povezavi s hotelsko ali gostinsko ponudbo pa lahko dosežemo prave sinergijske učinke,« je pojasnil.Z Metropol Group, v lasti hrvaške družbe Hoteli Cavtat, so bili domenjeni, da jim bodo vrnili koncesijo za plažo pred hotelom Metropol, a naj bi ti po zadnjih informacijah o tem znova premislili. Gašpar Mišič je omenil, da je pred njimi še prenova plaže v Fiesi, za katero nameravajo prav tako objaviti javni razpis za oddajo. »Interesa je veliko, a tudi v tem primeru smo poskrbeli, da skupaj s plažo oddamo še lokal,« je dejal.Krkina plaža se že 23 let ponaša tudi z modro zastavo, ki potrjuje ekološko in higiensko ustreznost. Ukrepi, ki jih predvideva zaščitno ravnanje pred koronavirusno okužbo, zato upravljalce plaže ne skrbijo pretirano. »Čakamo še natančnejša navodila NIJZ, a pričakujemo, da bodo ta povezana z ozaveščanjem obiskovalcev - za kar bomo postavili info točko - in zagotavljanjem razdalje med kopalci. Predvidevajo, da bodo razdalje med ležalniki oziroma med brisačami določene na največ dva metra, s čimer naj na 600 kvadratnih metrih dolgi plaži ne bi imeli težav.»Tudi za druge plaže v piranski občini menimo, da so dovolj prostorne, če pa se bo izkazalo, da bo obiskovalcev več od predvidenih, bomo njihovo število pač prisiljeni omejiti,« je znova povzel besedo prvi mož Okolja Piran. Pri tem računa na razumevanje, saj ima zdravje vendarle prednost in nihče izmed gostov si najbrž ne želi, da bi se na plaži okužil. Predstavnica Krke je še dodala, da v primeru omejitve kopalcev, gostje v njihovih nastanitvah ne bodo imeli prednosti pred drugimi.