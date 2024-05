Študenti opozarjajo, da je rektor zamolčal sodelovanje z Izraelom

Študentska zasedba dela Fakultete za družbene vede (FDV) se nadaljuje že šesti dan. Zahteve študentov danes obravnava senat fakultete, popoldne pa naj bi se s študenti sestal rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič. Na današnji novinarski konferenci so študentje opozorili, da je rektor, ko je trdil, da ima UL trenutno en sam sporazum z izraelskimi izobraževalnimi ustanovami, ki pa je zgolj posreden, zamolčal projekt, v katerem Fakulteta za strojništvo (FS) sodeluje z izraelskim inštitutom, ki je povezan z izraelsko vojaško industrijo.

Od Univerze v Ljubljani zahtevajo: naj se jasno obsodi izraelsko izvajanje genocida,

naj prekine vsakršno sodelovanje in pogodbe z izraelskimi univerzami in podjetji,

naj vzpostavi študijski program in fond pomoči za palestinske študente,

da preneha izenačevati okupatorja in oborožen upor proti njemu,

naj prizna zgodovino okupacije in apartheida, ki ju izvaja Izrael, in legitimnost palestinskega osvobodilnega gibanja,

naj izkaže solidarnost s študentskimi protesti v podporo Palestini po svetu in obsodi nasilje nad njimi.

Po podatkih Evropske komisije namreč UL koordinira skoraj milijon in pol evrov vreden projekt Krepitev odličnosti zmogljivosti aditivne proizvodnje, v katerem od začetka leta 2023 do konca leta 2025 Fakulteta za strojništvo sodeluje s Technische Universität Bergakademie Freiberg in izraelskim tehnološkim inštitutom Technion. Evropska koordinacija komitejev in združenj za Palestino sicer navaja, da Technion, ki bo za sodelovanje v projektu od EU prejel nekaj več kot 400.000 evrov, tesno sodeluje z izraelsko orožarsko industrijo ter izdeluje stroje in naprave, ki jih izraelske sile uporabljajo za nadzorovanje in napade na Palestince.

Na fakulteti ne razmišljajo o odstopu od projekta

V opisu projekta, ki ga financira EU v sklopu programa Horizon Europe, piše, »da uporaba 3D tiskanja lahko spremeni industrijo, saj omogoča izdelavo delov po meri«, sodelujoče v njem pa »združuje znanje o neposrednem laserskem nanašanju, plazemskem elektrolitskem poliranju in znanosti o materialih«.

Študenti zahtevajo prekinitev vsakršnega sodelovanja z Izraelom. FOTO: Črt Piksi

Na vprašanje Dela, ali bodo raziskave pri projektu uporabljene ali uporabne tudi za orožarsko industrijo, je nosilec projekta Joško Valentinčič s fakultete odgovoril: »Karkoli človek naredi, še posebej na tehničnem področju, posega v biotski sistem in je lahko zlorabljeno v vojaške namene. Naše kompetence na področju aditivnih tehnologij in naknadne obdelave bodo lahko v bodoče pripeljale do dosežkov, ki bodo zlorabljeni. Na to lahko vplivamo le, če spremenimo kolektivno zavest oziroma ljudje presežemo vzorce, ki jih imamo še iz časov naravnega boja za obstanek vrste. Če tega ne naredimo, bomo zelo verjetno uničili same sebe.« Ker gre pri projektu, kot je pojasnil, »za krepitev kompetenc Univerze v Ljubljani«, o odstopu od sodelovanja ne razmišljalo.

Ena izmed zahtev študentov, ki zasedajo FDV, je, naj univerza prekine vsakršno sodelovanje in pogodbe z izraelskimi univerzami in podjetji. V izjavi za javnost je univerza zapisala, da na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega institucionalnega sporazuma z institucijami iz Izraela, trenutno pa z izraelsko univerzo Bar Ilan »zgolj posredno sodeluje« Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, vendar možnosti, ki jih ponuja sporazum, doslej še nihče ni realiziral. Isto je v pogovoru za Radio Študent zatrdil tudi rektor Majdič. Njegova pojasnila, zakaj spornega projekta, ki ga koordinira UL, ni omenil, še čakamo.