Študenti zaradi poplav upravičeni do izjem

Ljubljanska, mariborska in primorska univerza napovedujejo prilagoditve pri izvajanju izpitov in vpisu v prihajajoče študijsko leto za študente, ki so jih prizadele poplave. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa obljublja državni in evropski denar za šole in vrtce, poškodovane v ujmi. Ponekod bo pouk odvisen tudi od ponovne prevoznosti cest.

»Poplave, ki so v preteklih dneh prizadele velik del Slovenije, vplivajo tudi na študente; nekateri so odrezani od sveta, brez cestnih, spletnih ali telefonskih povezav, njihov dom je poškodovan ali celo uničen. Mnogi, ki niso bili prizadeti, pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. Ker se približuje izpitno obdobje, smo obvestili visokošolske zavode, da lahko, če presodijo, da je to potrebno, prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti,« so sporočili z ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Kot so še navedli, zakonodaja omogoča enomesečno podaljšanje vpisnega roka iz utemeljenih razlogov, se pravi do 30. oktobra.

Na kaj vse lahko računajo študentje, ki so jih prizadele poplave, ali ki nudijo pomoč prizdatim v ujmah? Kakšne so razmere v posameznih šolah in vrtcih, kjer so utrpeli škodo?