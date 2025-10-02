Bruci 2025: kaj si želijo, česa jih je strah in kam jih vodi prihodnost (video)

S prvim oktobrom se začenja novo študijsko leto, z njim pa na fakultete prihajajo tudi nove generacije študentov, vsak s svojimi pričakovanji, strahovi in željami glede poklicne prihodnosti.

Med prevladujočo motivacijo je bilo pri sogovornikih najti predvsem željo po znanju, novih izkušnjah in poznanstvih, medtem ko prihodnost večina obravnava z optimizmom.

Zakaj so se odločili za določene študijske smeri, česa si obetajo tekom študijskih let in kakšni so morebitni načrti za prihodnost, smo povprašali študente iz Filozofske fakultete, Fakultete za strojništvo, Fakultete za arhitekturo in Medicinske fakultete.

Študentje Filozofske fakultete si obetajo predvsem novih znanj

Patrik Mercena, študent prvega letnika zgodovine na Filozofski fakulteti, se je za izbrano študijsko smer odločil v želji, da svoje izobraževanje nadaljuje na pedagoški smeri. Kot je povedal, med največje izzive svoje študijske smeri uvršča učenje latinščine, veseli pa se pridobivanja novih znanj ter poglobitve že obstoječih.

Podobno veselje deli tudi Neja Videv, izredna študentka španščine in japonščine. Kot nam je zaupala, si od študija španščine obeta predvsem poglobitve znanj, ki jih je pridobila že v gimnazijskih letih. Poleg novih veščin se veseli tudi manka naravoslovnih predmetov, ki ji v gimnaziji niso bili tako blizu. Sama se v prihodnosti vidi v turističnih vodah, ki bi ji nudile željeno potovanje po svetu.

Dekanja Filozofske fakultete ob začetku novega študijskega leta poziva k kritičnemu mišljenju. FOTO: Črt Piksi

Gloria Kladnik se je odločila za primerjalno in splošno jezikoslovje. K svojemu študiju pristopa neobremenjeno in zvedavo, vendar z nekaj mere skrbi za prihodnost, saj se - kot je dejala - boji majhnih zaposlitvenih možnosti. Vendarle pa se veseli vseh pridobljenih znanj in svetov, ki jih bo odprlo študentsko življenje.

Namesto k jezikom, se je Kristina Kravchenko obrnila k študiju muzikologije, ki ga dojema kot smiselno nadaljevanje svojega izobraževanja na Konservatoriju za glasbo. Ker jo bolj kot performativni vidik veseli teoretski vidik glasbe, se ji študij muzikologije zdi bolj izpolnjujoč, kot bi to zanjo lahko bila Akademija za glasbo.

S poslanico je bodoče študente Filozofske fakultete nagovorila tudi dekanja prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar. Tamkaj je poudarila predvsem pomen kritičnega pogleda in refleksije v današnjem z umetno inteligenco in zavajajočimi informacijami prepredenem svetu: »Umetna inteligenca vam ne bo izoblikovala kritičnega odnosa do življenja in sveta, tega si lahko oblikujete le sami z branjem, razmišljanjem, razpravljanjem. In širjenjem obzorja.«

Dekanja Filozofske fakultete, prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Možnost študija in širjenja obzorij Schlamberger Brezar ne dojema zgolj kot pravico slehernika, temveč tudi kot privilegij, ki podarja nove perspektive, sploh v negotovosti sodobnega sveta: »Izkoristite pravico do študija in izobraževanja: ta marsikje v svetu, predvsem na vojnih območjih, danes ni samoumevna.«

Vedoželjnost med prioritetami tudi na naravoslovnih smereh

Od umetniških k bolj naravoslovno obarvanim smerem, smo o njihovih študijskih odločitvah povprašali tudi študente iz Fakultete za arhitekturo, Medicinske fakultete in Fakultete za strojništvo.

Živa Božiček Špes je študentka prvega letnika medicine na ljubljanski Medicinski fakulteti. Za svojo študijsko smer se je odločila v želji, da bo s svojo izobrazbo lahko pripomogla k dobremu počutju ljudi, prav zato pa se najbolj veseli praktičnega vidika medicine, ki ji bo omogočil, da bo teoretska znanja postavila na preizkušnjo.

Sogovornica se je za študij medicine odločila v želji pomagati soljudem. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Med največje strahove Živa šteje predvsem težavna izpitna obdobja in veliko količino snovi. V prihodnost se ozira z optimizmom in odprtostjo v želji, da postane bodisi družinska zdravnica bodisi specializantka v smeri, ki jo bo tekom študija najbolj pritegnila.

Od medicine nas je k razmisleku o arhitekturi povedla Tina Planko, študentka prvega letnika arhitekture na Fakulteti za arhitekturo. Slednja jo je prepričala predvsem zaradi njenega zanimanja za zgradbe in procese grajenja.

Kot nam je zaupala, se ob začetku svoje študentske poti veseli vseh znanj, ki jih bo pridobila na poti. Od prihodnosti si obeta službo v katerem izmed arhitekturnih birojev.

Na Fakulteti za strojništvo v novo leto z željo po večjem ravnotežju med spoloma

Pot nas je zanesla v prostore Fakultete za strojništvo, kjer smo o mislih ob začetku študija povprašali tudi študente tamkajšnje fakultete.

Fakulteta za strojništvo v novo študijsko leto z željo po večjem deležu ženskih študentk. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Prvi je z nami spregovoril Matija Knez, študent strojništva, ki se je za svojo študijsko smer odločil v želji, da se zaposli v letalstvu, izbrana smer pa je po njegovem mnenju najboljše izhodišče za to. Med največje skrbi svoje študijske smeri uvršča izpite, se pa sicer študentskega življenja zelo veseli.

Matija Drofenik Bombač je prav tako študent strojništva, ki se je za svojo študijsko smer odločil primarno zaradi velike količine kreativnosti in svobode. Med skrbi študijskega procesa uvršča predvsem veliko količino snovi ter zahtevne izpite, a slednje dojema kot skromno ceno za svobodo, ki jo ponuja začrtana smer.

Z nami sta se pogovarjali tudi dve študentki na še vedno prevladujoče moški fakulteti. Obe sta strojništvo vpisali zaradi iskrenega veselja do tematike in si od svojih študentskih let obetata predvsem pridobitve pestrega nabora novih znanj. Obe izmed sogovornic gojita posebno zanimanje zlasti za avio industrijo, kjer se želita po končanem študiju tudi zaposliti.

Da sta ženski v sicer še vedno prevladujoče moških študijskih smereh, jima ne povzroča nikakršnih skrbi. Kot sta nam zaupali, pa bi si seveda želeli več žensk na tovrstnih področjih.

Dekan Fakultete za strojništvo poziva k odgovornemu pristopu do študija

O obetih novega študijskega leta smo spregovorili tudi z dekanom Fakultete za strojništvo, prof. dr. Jernejem Klemencem. Klemenc ob prihodu nove generacije študentov poziva k odgovornemu in vestnemu pristopu do študija: »Brucem želimo izkazati spoštovanje, hkrati pa jim želimo pokazati, kakšne vrednote goji fakulteta. Študij se poslužuje drugačnih pristopov kot srednješolska izobrazba, zato je miselnost ob začetku študija potrebno zgraditi na novih temeljih.«

Z namenom čim hitrejše usvojitve nove mentalitete na Fakulteti za strojništvo ponujajo tudi motivacijske govorce, kulturni program ter predstavnike študentskega sveta in tutorje, ki novim študentom omogočijo čim lažji prehod iz srednješolske na univerzitetno raven.

Prof. dr. Klemenc je v svoji izjavi naslovil tudi razmerje med moškimi in ženskimi študentkami: »Veseli nas, da imamo med študenti še vedno 8 do 9 odstotkov deklet, čeprav bi si želeli, da bi se ta delež zvišal na vsaj 18 ali 20 odstotkov. Temu primerno bomo še naprej izvajali (in okrepili) promocijske aktivnosti, da čim večjemu številu bodočih študentk predstavimo karierne možnosti, ki jih ponujamo.«