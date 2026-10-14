Študentje odločajo, kdo bo vodil ŠOU

Na ljubljanskih fakultetah in akademijah potekajo študentske volitve, na katerih študentje volijo svoje predstavnike v študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ker ta razpolaga s približno petimi milijoni evrov na leto, se dobro organizirane interesne skupine vsaki dve leti trudijo obdržati večino poslancev, pri čemer si ne pogosto ne pomišljajo posegati po spornih praksah.

Že precej več kot desetletje ŠOU obvladuje koalicija študentskih strank Modro za študente in Povezani, ki pa na posamičnih fakultetah pogosto kandidira pod drugimi imeni in občasno skriva pravo pripadnost. Letos ima koalicija opozicijske protikandidate na približno desetih fakultetah, kjer je dogajanje danes ponekod precej napeto.

Volilni inšpektor Petar Petkovski, edini nadzornik, ki ga je lahko predlagala opozicija, je za Delo pojasnil, da tudi letos spornih praks ne manjka. »Kot vedno doslej volitve ne potekajo pošteno in pod enakopravnimi pogoji, modro-povezana koalicija za namene kampanje porablja velike vsote denarja in pogosto krši volilni pravilnik,« je pojasnil.

Zastraševanje in podkupovanje

Skupina študentov z ekonomske fakultete, domnevno povezanih z vladajočo koalicijo v ŠOU, na dan volitev hodi od fakultete do fakultete in zastrašuje opozicijske kandidate, je navedel Petkovski. Ponekod volilni inšpektorji, ki jih je imenovala koalicija, študente, ki od daleč opazujejo dogajanje, naganja z bližine volišča. Pripadniki opozicije so zaskrbljeni zaradi prepovedi, da bi imeli volilno skrinjico neprestano na očeh.

»Skrbi jih predvsem, da se bo med prvim štetjem glasov na fakulteti in drugim štetjem glasov, ki poteka na študentskem Kampusu, od neznano kod pojavilo večje število glasov za koalicijo. To se je v preteklosti namreč že zgodilo,« je pojasnil.

Volitve v ŠOU na filozofski fakulteti. FOTO: Blaž Samec

Na več fakultetah so koalicijske liste v času volilne kampanje delile brezplačno hrano, pijačo in darilca, kar je oblika kupovanja glasov, ki jo pravilnik ŠOU prepoveduje. Na ljubljanski tržnici, pred pravno fakulteto, ob enem izmed tovornjakov, ki ponujajo hrano in pijačo, celo med potekom volitev, ob plakatu koalicijske liste, delijo kupone za brezplačno pivo.

Miha Pilič Turk, kandidat za študentskega poslanca koalicijske stranke Pande s pravne fakultete, je zatrdil, da njegova »ekipa ne krši pravilnika« in da deljenje brezplačnih piv nikakor ni povezano z njihovo listo, njihov plakat pa je tam zgolj zato, ker se tam zbirajo, je zagotovil. Njegova lista Pande medtem na družbenih omrežjih študente vabi, naj se jim ob pivu pridružijo na »Pandinem Oktoberfestu« na tržnici.

Kljub vsemu študentske volitve za zdaj verjetno potekajo mirneje in z manj očitnimi kršitvami kot v preteklosti, boj za glasove pa bolj kot kdaj prej poteka prek spletnih omrežij.