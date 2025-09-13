Študentje želijo nazaj nočne avtobuse

Iz Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) Mestno občino Ljubljana in Ljubljanski potniški promet pozivajo naj znova omogočita delovanje nočnih avtobusnih linij med polnočjo in peto uro zjutraj. Nočne avtobusne linije so v preteklosti bistveno prispevale k varnosti, dostopnosti in trajnostni mobilnosti mladih ter širše javnosti, pravijo.

Pred leti so bile avtobusne vožnje in povezave po Ljubljani mogoče tudi po polnoči, danes pa take možnosti ni več. »Zadnji avtobusi vozijo ob polnoči, nato pa je prevoz z javnim potniškim prometom mogoč šele v zgodnjih jutranjih urah. To pomeni, da se tisoče študentk in študentov, dijakinj in dijakov, zaposlenih in drugih prebivalcev ter obiskovalcev mesta po končanem nočnem delu in družabnih, kulturnih ter športnih dogodkih soočajo z izbiro med tveganim vračanjem domov peš, s kolesom, osebnim avtomobilom ali pa z visokimi stroški taksi prevozov,« pravijo v ŠOU.

Odločitev o ukinitvi nočnih linij je bila pojasnjena z zmanjšanim številom potnikov in varnostnimi izzivi. »Vendar pa je treba poudariti, da je Ljubljana evropska prestolnica, kjer nočni javni prevoz ni le standard, ampak prepotrebna nuja. V večini evropskih prestolnic, kot so Berlin, Dunaj, Talin in Luksemburg, nočni javni potniški prevoz deluje vsaj ob koncih tedna, saj po njihovem stališču omogoča varen in trajnosten način transporta,« dodajajo in menijo, da je bi morali slediti dobrim praksam iz tujine ter s tem izboljševati kakovost življenja v Ljubljani.

Poleg tega si po njihovem mnenju Ljubljana, kot zelena prestolnica Evrope, ne more privoščiti, da za primerljivimi evropskimi mesti zaostaja na področju javnega potniškega prometa. V času, ko se mesto med drugim zavezuje k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju avtomobilskega prometa, je popolnoma nelogično, da prebivalke in prebivalce v nočnih urah (večinoma) prepušča uporabi osebnih vozil.

Nočne vožnje avtobusov v Ljubljani so se ustavile zaradi premalo potnikov in zaradi varnosti. FOTO: Damjan Žibert

Predvsem študentke in študenti, seveda pa tudi druge prebivalke in prebivalci, se velikokrat zanašajo na javni potniški prevoz. »Prav mladi pa smo največkrat tisti, ki smo v nočnem času aktivni udeleženci različnih dogodkov in bi potrebovali primerno urejen sistem nočnih povezav v mestu,« opozarjajo.

Ne skrivajo tudi tega, da v okviru živahnega nočnega utripa v Ljubljani prihaja tudi do uporabe različnih opojnih substanc, ki tveganje in nevarnost za pot peš, s kolesom ali celo osebnim avtomobilom samo še povečuje. »Prepričani smo, da bi uvedba nočnih povezav v okviru nočnih avtobusnih linij zmanjšala nepotrebne nesreče in tudi obvarovala marsikatero življenje,« še pravijo.

Zato pozivajo Mestno občino Ljubljana skupaj z Ljubljanskim potniškim prometom, da analizirata trenutne razmere, raziščeta različne možnosti, najdeta optimalne rešitve ter čimprej ponovno uvedeta nočne avtobusne linije. Take ureditve si študentje želijo še pred začetkom novega študijskega leta, torej pred 1. oktobrom. Ob tem so prepričani, da to ni zgolj želja študentske populacije, temveč širša potreba prebivalk in prebivalcev Ljubljane ter obiskovalk in obiskovalcev mesta.