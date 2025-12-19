Subvencija za študentske bone višja, je mladim res bolje?

Danes je začel veljati zakon za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v krovni študentski organizaciji, DZ pa soglasno sprejel 19. novembra. Zakon zvišuje subvencijo za študentsko prehrano na 5,05 evra, ki se bo letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin. Prinaša tudi bolj ugoden izračun urne postavke za študentsko delo.

Študentski boni se zvišujejo za en evro in deset centov. Toda v praksi to nujno ne pomeni cenejše študentske prehrane, saj številni ponudniki z dvigom subvencij študentom sorazmerno podražijo obrok. Do subvencionirane hrane so bili kritični v študentski organizaciji Iskra, kjer menijo, da bi bil sistem javnih menz za študente ustreznejši.

Nova subvencija prehrane znaša 5,05 evra. Študentski boni na voljo do polnoči, tudi ob koncih tedna. Urna postavka za študentsko delo višja za 0,37 evra. Štipendije za starše študente v dodatnem letu. Štipendije za absolvente na prvi in drugi stopnji.

Bone za subvencionirano prehrano bodo študenti odslej prejeli za vsak koledarski dan, in ne več le za vsak delovni dan, kot je veljalo doslej. Koriščenje bonov se z 22. ure podaljšuje do polnoči.

Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

Z novim zakonom se spreminja 130. c-člen zakona za uravnoteženje javnih financ glede izračuna bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov ter študentov. Ta se bo še naprej izračunavala na podlagi višine minimalne plače deljeno s povprečno mesečno delovno obveznostjo za polni delovni čas, pri čemer pa se slednja znižuje s 174 ur na 165 ur.

To pomeni bolj ugoden izračun urne postavke za študente. Zakon pa ne prinaša učinkovitejše inšpekcije za študentsko delo, kar pomeni, da spremembe nič ne pomenijo, če so študenti plačani na roke.

Ker zakon ni posegel v drugi odstavek 130. c-člena zakona za uravnoteženje javnih financ, bo minister za delo novo višino minimalne bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov določil šele ob spremembi minimalne plače. Omenjeni člen namreč določa, kdaj se določi nov znesek minimalne bruto urne postavke, in sicer ob spremembi minimalne plače, so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po poročanju Univerzitetne redakcije Radia Študent, še potekajo razprave za spremembo zavarovalne podlage, da bi ta izhajala iz statusa študenta in se tako ne bi končala ob dopolnjenih 26 letih. Prav tako naj bi se nadaljevala pogajanja na področju brezplačnega javnega prevoza.