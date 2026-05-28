Študentski s.p. na obzorju – korist za študente ali delodajalce?

Komisija državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je danes na seji podprla predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika (s. p.). Predlogu zakona, ki ga je pripravila Nova Slovenija, vložila pa ga je tudi s podpisi vodstva Demokratov in Resnice, nasprotujejo vsa predstavniška telesa študentov, mladih in delavcev, od Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in Mladinskega sveta (MSS) do Sindikata Mladi plus. Proti predlogu so tudi sindikati, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z nekaj pomisleki pa ga je podprlo Združenje delodajalcev Slovenije.

Predlog zakona je Nova Slovenija vložila že oktobra, predsednik podmladka David Tomažin pa je takrat napovedal, da bodo naredili »vse, da se ta zakon sprejme. Če ne pod to vlado, pa pod naslednjo.« Predlog ponovno uvaja študentski s. p., ki bi deloval podobno kot popoldanski s. p. za zaposlene, študenti, ki bi ga odprli, pa bi do zaslužka višine letne minimalne plače ohranili vse ugodnosti, ki izhajajo iz študentskega statusa. Če bi študent presegel mejo prihodkov letne minimalne plače, bi njegov s. p. prešel v polni s.p., hkrati pa bi ohranil študentski status in ugodnosti.

V prvem letu delovanja bi bili študentski espeji oproščeni plačila polovice prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v drugem letu pa bi bili ti prispevki zanje 30 odstotkov nižji, vendar ne bi bili pokojninsko in zdravstveno zavarovani.

»Mladi si želimo ustvarjati, inovirati in prispevati k družbi, a pogosto naletimo na birokratske zidove in previsoke začetne stroške. Z uvedbo študentskega s. p. bomo mladim končno omogočili, da svoje ideje uresničijo že med študijem,« so zapisali pri NSi.

Opozorila o tveganjih in krčenju pravic

Pa vendar analiza posledic zakona, ki so jo pripravili pri Sindikatu Mladi plus (SMP), kaže, da bi ravno študentski s. p. predstavljal dodatne začetne stroške, ki jih pri delu prek študentske napotnice ni. »Izračuni kažejo, da je študentska napotnica za študenta v večini realnih scenarijev, zlasti ob običajnih študentskih zaslužkih, finančno ugodnejša od predlaganega študentskega s. p.,« je pojasnila Sabina Leben s SMP.

Prihodki prek študentskega s. p. so sicer res razbremenjeni dajatev, ki jih od dela prek študentskih napotnic pobirajo študentski servisi, ŠOS pa tudi prispevke za štipendijski sklad in sofinanciranje gradnje študentskih domov, vendar bi zaradi fiksnih stroškov espeja in dodatnih skritih stroškov vodenja računovodstva študentski podjetniki v večini scenarijev na koncu zaslužili manj od kolegov, ki bi isto delo opravljali prek napotnice, so izračunali pri SMP.

Študenti, ki bodo delali prek espeja, bodo imeli še manj pravic in varnosti, verjetno pa tudi nižje prihodke od kolegov, ki bodo delali prek napotnice. FOTO: Jure Eržen

Poleg tega bi imeli študentski espeji dodatno delo z računovodstvom in birokracijo, fiksne stroške tudi v času, ko – denimo zaradi izpitov – ne bi delali, precej slabšo zaščito pred neplačevanjem in nepoštenimi pogoji od študentov, ki delajo prek napotnice, opravljeno delo pa se jim ne bi niti štelo v delovno dobo.

V nasprotju z drugimi študenti podjetniki ne bi imeli zagotovljene niti minimalne urne postavke, za napake, zamude ali morebitno povzročeno škodo pri delu pa bi odgovarjali z vsem svojim osebnim premoženjem, je na nevarnosti opozorila Sabina Leben.

Enakega mnenja so tudi pri Študentski organizacije Slovenije, kjer so opozorili, da študentsko delo prek napotnic trenutno pomembno prispeva v pokojninsko in zdravstveno blagajno, predlog zakona pa ne naslavlja posledic za javne finance. Ker bo delo študentskih espejev za delodajalce manj zavezujoče od preostalih oblik dela, obstaja tveganje, da bodo v praksi uporabljani »za dela, ki po vsebini niso podjetniška«. Tako pri ŠOS kot pri sindikatu se bojijo, da bodo delodajalce študente silili k »odpiranju espejev tudi tam, kjer bi moralo delo potekati prek obstoječih, bolj varovanih oblik dela«. Zato menijo, da bi »ukrep lahko postal predvsem instrument za zniževanje stroškov dela«, so opozorili pri ŠOS.

Na to opozarjajo tudi pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer zakonu nasprotujejo, ker po njihovem mnenju preostale podjetnike postavlja v neenakopraven položaj. Prav zaradi takšnih anomalij je študentski s. p., ki smo ga v Sloveniji nekoč že poznali, leta 2012 ukinila Janševa vlada, v kateri je bila tudi NSi.

Delodajalci zakon podpirajo

Mladinski svet Slovenije je ob predlogu zakona izrazil bojazen, da bo ta le še povečal prekarnost med mladimi. Namesto tega predlagajo, da bi bilo nujno »urediti dostop mladih do socialnih pravic, kot je na primer bolniška odsotnost z dela, ki ni urejen niti v obliki študentskega dela niti v obliki študentskega s. p., kot ga predlaga zakon. Slovenija namreč že danes sodi med države EU z največjim deležem mladih v začasnih zaposlitvah,« so poudarili in politike pozvali, naj zakonov o mladih ne pišejo brez sodelovanja zastopnikov mladih.

Glede na analize posledic predloga zakona o študentskem s. p. Sabina Leben ocenjuje, da bodo od zakona v resnici imeli korist delodajalci, in ne študenti. »Profit bi imeli delodajalci, saj bi bila pogodba s študentskim s. p. zanje bistveno cenejša kot najem prek študentske napotnice, medtem ko se celotno breme tveganja, računovodstva in administracije prenese na pleča študenta,« je ocenila.

Ne preseneča torej, da je Združenje delodajalcev Slovenije predlog zakona podprlo. Kot so zapisali, ga razumejo »kot instrument, ki lahko prispeva k razvoju podjetniških kompetenc, pridobivanju praktičnih izkušenj, večji fleksibilnosti pri opravljanju dejavnosti ter dolgoročnejši zaposljivosti mladih.« Vendar so tudi oni opozorili, da zakon »lahko pomembno poseže v več povezanih sistemskih področij«, zato menijo, da »mora biti nadaljnja zakonodajna obravnava opravljena premišljeno, celovito in ob ustrezni vključitvi socialnih partnerjev«.