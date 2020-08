Študij, ki omogoča tudi delovne izkušnje

Starostne omejitve pri vpisu ni



Priložnost za študente in podjetja

Ljubljana – Do 31. avgusta poteka drugi vpisni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v prihodnjem študijskem letu. Po podatkih višješolske prijavne službe je na voljo skupaj 11.156 vpisnih mest, in sicer 4317 na izrednih in 6839 na rednih študijih. V prvem prijavnem roku je bilo sprejetih 2183 kandidatov.Največ prostih mest je v študijskih programih ekonomist (1750), informatik (916), gostinstvo in turizem (906), logistično inženirstvo (708) ter mehatronika (600). Letos je skupaj na voljo več vpisnih mest kot lani, ko jih je bilo 9917. Na izredni študij se lahko kandidati prijavijo tudi po 31. avgustu, pravijo v Skupnosti višjih strokovnih šol RS. V letošnjem študijskem letu je na voljo 33 različnih dvoletnih študijskih programov, ki bodo potekali na 48 višjih strokovnih šolah, in sicer 29 javnih in 19 zasebnih, v 28 krajih po Sloveniji. Na voljo je široka paleta programov, od avtoservisnega menedžmenta, baleta, bionike, elektroenergetike, elektronike, geotehnologije in rudarstva, gradbeništva, hortikulture, lesarstva, oblikovanja materialov, strojništva, telekomunikacij …, do varstva okolja, varovanja, velnesa, živilstva in prehrane.Starostne omejitve pri vpisu ni, zainteresirani kandidati pa morajo imeti končano splošno ali poklicno maturo oziroma zaključni izpit oziroma diplomo pred letom 2002; če imajo tri leta delovnih izkušenj, pa velja tudi opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, pri čemer je morajo opraviti še preizkus znanja iz slovenščine (oziroma italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki so leto ali dve redno študirali že v katerem od visokošolskih študijskih programov. Ob omejitvi vpisa pa imajo prednost tisti, ki še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju. Študijske programe prilagajajo specifičnim potrebam študentov vseh generacij ter ponujajo individualne programe izpopolnjevanja in prekvalifikacije tako mladim kot tudi že zaposlenim ter vsem, ki iščejo nove priložnosti.V skupnosti višjih strokovnih šol poudarjajo temeljno prednost višješolskega strokovnega izobraževanja, da kandidati v zgolj dveh letih pridobijo uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer jim omogočijo neposreden stik z delodajalci in mentorji. Kar 40 odstotkov študijskega programa oziroma 800 ur je namreč praktičnega izobraževanja v podjetjih.V tem času študenti pripravljajo diplomske naloge, ki se nanašajo na konkretne izboljšave in inovacije delovnih procesov v podjetju, predvsem pa pridobivajo pomembne delovne izkušnje. S pomočjo praktičnega izobraževanja so študenti tako že uvedeni v delovne procese, podjetjem pa je ponujena priložnost, da zaposlijo ustrezno usposobljene in iskane kadre.