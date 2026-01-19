Študenti psihologije kritični do (ne)financiranja programa, Papič miri

Študenti in študentke študijskega programa Psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru so v zadnjih dneh spremljali razpravo o morebitnem znižanju vpisa na prvi stopnji iz 50 na 35 mest zaradi domnevno zmanjšanega financiranja. Na izredni seji senata FF UM predlog znižanja vpisa ni bil sprejet, zato število vpisnih mest ostaja nespremenjeno. Odločitev fakultete pozdravljajo, vendar poudarjajo, da s tem vprašanje financiranja ni razrešeno.

Povečanje vpisa iz 35 na 50 mest so uvedli v študijskem letu 2023/24 na pobudo vlade Republike Slovenije kot odziv na veliko zanimanje za študij psihologije in povečane družbene potrebe po psihologih. To povečanje je bilo povezano z načrtovanim dodatnim financiranjem iz javnih sredstev za omejeno obdobje, po informacijah vsaj za tri leta, z namenom zagotavljanja stabilne izvedbe študija in ustrezne kadrovske pokritosti.

Ob začetku letošnjega študijskega leta je postalo jasno, da namenskih sredstev za povečani vpis ni oziroma da so se pogoji financiranja spremenili z aneksom k obstoječi pogodbi, kar je sprožilo razprave o varčevalnih ukrepih, kot so znižanje vpisa in odpovedi pedagoških pogodb, poudarjajo študenti v odprtem pismu.

Opozarjajo, da ohranjanje povečanega vpisa brez jasnega financiranja pomeni nadaljevanje negotovosti, saj mora nekdo prevzeti odgovornost za financiranje, kadrovsko stabilnost in kakovostno izvedbo študija. Negotovost se po njihovih navedbah že kaže v praksi v obliki nestabilnega pedagoškega kadra, prekinitev ali nepodaljševanja pogodb ter nadomeščanj, kar povečuje obremenitve zaposlenih in nepredvidljivost za študente ter se odraža tudi v kakovosti študijskega procesa.

Pomanjkanje financiranja, a potrebe na trgu dela velike

Zanimanje za študij psihologije na FF UM vsako leto presega razpisana mesta, potrebe na trgu dela pa so po javno dostopnih podatkih velike. V tem kontekstu študenti izpostavljajo, da je umikanje financiranja na javni univerzi še posebej problematično, saj se hkrati odpirajo novi programi psihologije na zasebnih univerzah. S fakultete so ministrstvu pošiljali dopise glede financiranja, vendar odgovora z njihove strani ni bi bilo.

Zato se študenti zahtevajo jasne in uradne odgovore Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Univerze v Mariboru. Zanima jih, kakšen je bil prvotni dogovor glede financiranja povečanega vpisa in kaj se je naknadno spremenilo, zakaj ministrstvo trenutno ne zagotavlja namenskih sredstev za ohranitev povečanega vpisa, kakšna je bila vloga Univerze v Mariboru pri spremembi pogojev financiranja ter kako ministrstvo utemeljuje uporabo aneksa oziroma spremembo pogojev financiranja sredi že dogovorjenega obdobja.

Študenti in ostali podpisniki pozivajo k transparentnosti in odgovornemu upravljanju javnega študija psihologije.

Odgovor ministrstva za visoko šolstvo

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je v ponedeljek na novinarski konferenci naslovil skrbi študentov psihologije na FF UM.

Dejal je, da je prišlo v zvezi z razpisanimi mesti in financiranjem študija do napačne interpretacije oziroma nesporazuma. Za leto 2025/2026 so podpisali novo pogodbo, s katero se je tudi spremenilo financiranje študija. Obveza Univerze v Mariboru je, da obdrži vpisne številke 50 študentov, medtem ko je dolžnost ministrstva, da zagotovi primerno financiranje. Priznal je, da izračuni za financiranje niso bili ustrezno pripravljeni in da s pristojnimi službami težavo že popravljajo.

Papič obžaluje, da so po nepotrebnem vznemirjali študente in študentke programa psihologije. Pozval jih je, naj se osredotočijo na študij, financiranje pa bo zagotovljeno.