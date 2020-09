V Sloveniji prvič preko sto okužb na dan

Ključni poudarki Nov rekord v Sloveniji - 108 okužb.

Demokrati v senatu blokirali predlog republikancev.

Finančni ministri EU o ukrepih v pandemiji.

Študija CDC temelji na pogovorih s 300 osebami po 11 ameriških bolnišnicah v mesecu juliju, od katerih je bila polovica po testu okuženih, polovica pa ne. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Priljubljeni Koncert poletne noči Dunajskih filharmonikov bo 18. septembra potekal v skoraj praznem parku baročnega dvorca Schönbrunn. FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters

Po za zdaj še neuradnih podatkih so včeraj v Sloveniji odkrili 108 novih primerov okužb s koronavirusom. To je nov slovenski rekord, sploh prvič pa smo v Sloveniji zabeležili preko sto okužb na dan. Večje število odkritih okužb je sicer povezano tudi z večjim številom testiranih oseb. V zadnjih dneh so vedno opravili več kot dva tisoč testov, za včerajšnji rekordni dan pa ta podatek še ni znan.Severnokorejske oblasti so izdale »ukaz za streljanje« na meji s Kitajsko, da bi preprečile vnos novega koronavirusa iz te države, je izjavil poveljnik ameriških sil v Južni Koreji. Pjongjang, ki zatrjuje, da doslej v državi niso potrdili nobene okužbe z novim koronavirusom, je januarja po izbruhu epidemije virusa na Kitajskem zaprl mejo, da bi preprečil vnos virusa v državo. Julija pa so severnokorejski državni mediji poročali, da so oblasti izredno stanje dvignile na najvišjo raven.Na OŠ Spodnja Idrija je od danes naprej v karanteni 5.a razred in njihova razredničarka. Skupno je v karanteni 22 otrok, v šolske klopi se bodo vrnili 23. septembra. Okužbo so potrdili pri enem od otrok, so potrdili v šoli, ostali pouk za sedaj poteka normalno. Epidemiologi svetujejo, naj starši opazujejo zdravstveno stanje svojih otrok in jih ob morebitnih znakih na omenjeno okužbo zadržijo doma ter se posvetujejo z izbranim zdravnikom.Študija ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) ugotavlja, da je z vidika okužb z novim koronavirusom obiskovanje barov in restavracij veliko bolj nevarno kot nakupi v trgovinah, delo v pisarnah, obiski cerkva ali uporaba javnega prevoza. Študija CDC temelji na pogovorih s 300 osebami po 11 ameriških bolnišnicah v mesecu juliju, od katerih je bila polovica po testu okuženih, polovica pa ne.Demokratska manjšina v senatu je v četrtek blokirala napredovanje republikanskega predloga zakona za pomoč gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije koronavirusa. Demokratom se je 500 milijard dolarjev pomoči zdelo odločno premalo. Demokratska večina v predstavniškem domu kongresa je že pred tedni potrdila predlog zakona o 3400 milijardah dolarjev pomoči, vendar pa so republikanci v senatu nemudoma zatrdili, da to ne bo šlo, ker sta proračunski primanjkljaj in javni dolg že tako ali tako prevelika.Priljubljeni Koncert poletne noči Dunajskih filharmonikov bo 18. septembra potekal v skoraj praznem parku baročnega dvorca Schönbrunn. Doslej si je vsako leto koncert brezplačno ogledalo okoli 100.000 obiskovalcev, letos pa bo zaradi veljavnih omejitev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa prostora le za 1250 izžrebancev.Finančni ministri držav v območju evra bodo danes v Berlinu razpravljali o reformah, ki naj bi prispevale k okrevanju gospodarstev v primežu pandemije novega koronavirusa, zlasti v okviru priprav nacionalnih načrtov za okrevanje, na podlagi katerih bodo lahko članice črpale za to predvidena evropska sredstva.