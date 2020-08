Študijski program Duhovno izpopolnjevanje – študij za življenje

Delavnica Odkrivanje življenjskih motivacij FOTO: TEOF

Pomaga jim osebnostno in duhovno rasti, razvijati notranjo duhovno prožnost in jih usposobi za življenje v skladu z njihovo poklicanostjo v različnih skupnostih.Posebna vrednost tega študija je dar skupnosti, kot poudarja slušateljica Lucija Pavlovič: »Na prvem mestu med darovi, ki jih prinaša študij, so ljudje, s katerimi študij deliš. Starejši ko postaja človek, bolj se zaveda dragocenosti ljudi, s katerimi deli razumevanje in doživljanje sveta. Študijski kolegi sestavljajo spoštljivo in dialoško odprto skupino, v kateri potekajo pogovori o raznovrstnih duhovnih vsebinah. V pogovorih zaznavaš različnost vsakega posameznika pa tudi skupne stvari, ki nas vse povezujejo.«Slušatelj Samo Zupančič opozori na dragocenost raziskovanja: »Program daje nastavke za nadaljnje raziskovanje različnih vprašanj na področju duhovnosti, verovanja, religij, morale, psihologije. Vsaka od teh smeri bi sicer zahtevala poglobljen študij za dosego akademske ravni znanja. Ta program se dotika slušateljeve notranjosti in jo razburka, povzroči, da se zgane in zavzame povsem oseben odnos do obravnavanih tem, posameznika spodbuja, da pogumno stopi na pot raziskovalca, se odziva in poda svoje osebno mnenje.«Slušateljica Meta Fajdiga pa izzove vsakega iskalca: »Bi radi bolj skrbno izrabili čas, ki vam je na voljo? Priložnost se vam ponuja s študijem duhovnega izpopolnjevanja. Če radi berete, če si želite odkrivati korenine svoje vere, če vam ostaja vsaj kakšen vikend na mesec, ki ga lahko namenite prebiranju duhovne literature, če vas zanimajo tudi sodobne teme naše vere, če si upate postavljati vprašanja o vsem, kar se v naši Cerkvi dogaja − potem je to pravi študij za vas.«Program obsega deset temeljnih predmetov s področja teologije in duhovnosti in se izvaja dve leti. Pri njem sodeluje šestnajst profesoric in profesorjev Teološke fakultete. Predavanja se začnejo oktobra in potekajo enkrat na teden, ob sredah od 16.30 do 20.45 na Teološki fakulteti v Ljubljani. V študijski program Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti univerzitetnih prvo- ali drugostopenjskih študijskih in višješolskih programov. Vpis je do 15. septembra 2020.Dodatne informacije dobite na spletnih straneh Teološke fakultete blogu Duhovno izpopolnjevanje pa tudi pri koordinatorju programa Ivanu Platovnjaku.Ivan Platovnjak,koordinator študijskega programa DUH-IZP