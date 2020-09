FOTO:Študirali bodo tudi v hotelih

V Sloveniji je v javnih študentskih domovih na voljo 10.476 ležišč, kar že leta ne zadostuje potrebam. V Ljubljani in na Primorskem primanjkuje okoli tisoč postelj, na nove domove bodo študenti čakali še najmanj pet let. Čeprav je pred vrati novo študijsko leto, nekateri študenti ne vedo, kje bodo bivali med študijem. Mnogi zato v zadnjem hipu najamejo (drago) stanovanje pri zasebnikih, nekateri so pripravljeni bivati celo v hostlih in hotelskih sobah. Gre za novost, za zdaj le v Ljubljani, za katero je menda precej zanimanja.»Čeprav izpolnjujem vse pogoje za bivanje v domu in sem prejel tudi obvestilo o uvrstitvi na ...