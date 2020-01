Stvari, ki jih morate vedeti ta teden

Aleksandra Pivec FOTO: Blaž Samec



Na 2TDK ponudbe za glavna gradbena dela za drugi tir proge med Koprom in Divačo pričakujejo do 17. januarja. Razpis so razdelili na dva dela, in sicer se eden nanaša na dela od Divače do Črnega Kala, drugi pa na dela, ki se bodo izvajala od Črnega Kala do Kopra. Med obema odsekoma je viadukt Glinščica. Gradbinci, ki bodo gradili dva po več kot šest kilometrov dolga predora in servisne cevi med Divačo in Črnim Kalom, bodo morali dokazati, da so v zadnjem desetletju zgradili najmanj deset kilometrov predorov, ponudnik za drugo javno naročilo, ki zajema šest predorov in dva viadukta med Črnim Kalom in Koprom, pa bo moral dokazati, da je v zadnjem desetletju realiziral šest kilometrov predora. Med nekaterimi ekonomisti so se pojavila opozorila, da za slovensko gospodarstvo izbor najcenejših ponudnikov ni vedno optimalen, saj se večina vrednosti projekta steče v tujino, državi, domačim podjetjem in zaposlenim pa ostane bolj malo.Volilni kongres Desusa v soboto, 18. januarja, bo prinesel epilog napetega boja za predsedniško mesto ter tri podpredsedniška mesta. Dolgoletni predsednik strankepričakuje, da bo dobil zaupanje, njegova protikandidatkapa napoveduje tesen izid. Tretji kandidat za predsedniško funkcijo, Borut Stražišar, pa nima resnejših možnosti za uspeh. Do kongresa je pričakovati še stopnjevanje napetosti in prepričevanje neopredeljenih, nerešeno pa ostaja tudi vprašanje političnih posledic v primeru zmage enega ali drugega. Pivčeva ne vidi razloga za to, da tako ona kot Erjavec ne glede na rezultat ne bi nadaljevala svojega ministrskega dela, Erjavec pa na hipotetična vprašanja ne želi odgovarjati.Slovenski rokometaši so s sijajno obrambno predstavo vpisali drugo zmago v Göteborgu in si zagotovili preboj v drugi del. V torek bo Slovenija igrala še s Švico, nato jo ob pričakovanem razpletu čaka selitev v Malmö in tam nove štiri tekme. Slovenci, ki imajo kakovost in izkušnje, so se na zgodovinski evro v treh državah s 24 reprezentancami odpravili s posebno misijo. Želijo si zagotoviti mesto v olimpijskih kvalifikacijah in tako ohraniti sanje o nastopu na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Ažurno spremljanje dogajanja vas čakaKitajski namestnik premiera in glavni trgovinski pogajalecbo danes odpotoval v Washington, kjer naj bi z ameriškimi partnerji podpisal »prvo fazo« trgovinskega sporazuma. Ministrstvo za trgovino je to prvič potrdilo v petek. Vse do takrat je bilo mogoče na podlagi poročanja kitajskih medijev sklepati, da vodstvu v Pekingu ni nič več do sklenitve sporazuma. Podpis »prve faze« sporazuma je že ob koncu lanskega leta napovedal ameriški predsednik, ko je izjavil, da bo dolgo pričakovani dokument 15. januarja podpisal v Beli hiši, nato pa bo odpotoval v Peking, kjer se bodo začeli pogajati o naslednji fazi. Pričakovati je, da bo »prva faza« pomenila znižanje carin na kitajski uvoz ameriških kmetijskih pridelkov, goriv in drugega blaga. Ker vsebina sporazuma ni znana, kroži zdaj vse polno špekulacij o resničnem pomenu tega dela sporazuma. Liu He bo v Washington potoval kot član politbiroja CK Komunistične partije Kitajske in namestnik premiera, njegovo bivanje v Beli hiši pa bo posebej obarvano z bližnjevzhodno krizo, o kateri ZDA in Kitajska nimajo enakega stališča.Big Band RTV Slovenija nam pripravlja ponovoletno koncertno poslastico. V petek, 17. januarja, ob 20. uri nas bodo v ljubljanskem Siti Teatru popeljali v čudoviti svet legendarnega bobnarja. Taktirko orkestra bo ob tej priložnosti prevzel svetovno znani dirigent, ki velja za velikega poznavalca in zbiratelja bigbandovske glasbe. Organizatorji glasbenega nastopa obljubljajo spektakularen večer, ki ne bo razočaral niti najbolj izbranih jazzovskih sladokuscev, saj velja Rich za enega najvplivnejših bobnarjev vseh časov, ki je navduševal s hitrostjo, močjo igre in brezhibno bobnarsko tehniko.