Subvencije za lete: štiri prijave na nov razpis

Ministrstvo za infrastrukturo je na desetem javnem razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije prejelo štiri prijave, so pojasnili za STA. Odločitev o tem, ali so prevozniki upravičeni do sofinanciranja, naj bi sporočili v kratkem. Ministrstvo je deseti razpis, ki letos in prihodnje leto za spodbude prevoznikom predvideva 1,2 milijona evrov na leto, objavilo v začetku februarja. Prvi rok za prijavo se je iztekel 6. marca, drugi se bo 31. avgusta. Država letalskim prevoznikom spodbude zagotavlja, zato to da bi po propadu Adrie Airways zagotovila zračne povezave z določenimi destinacijami.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023–2026 je na prvem prednostnem seznamu skupno deset prog. Štiri so za lete na končno destinacijo – Bruselj, Skopje, Praga in Berlin –, šest pa za lete na letališča, od koder lahko potniki letijo naprej – Dunaj, København, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Na dopolnilnem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Na tretjem seznamu so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.

Ministrstvo je doslej subvencije dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid, København, Berlin, Düsseldorf in na Gran Canario. Letalska povezljivost Slovenije se je lani po podatkih Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, medletno povečala za 23 odstotkov.