Suhi zadrževalniki: rešitev ali uničenje območja

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) z Direkcijo RS za vode je prejelo 142 različnih pripomb, stališč, predlogov in mnenj javnosti glede pobude državnega prostorskega načrta (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini. Na direkciji za vode pravijo, da je projekt nujen in da se za nikogar razmere ne bodo poslabšale. Da je tak projekt nesprejemljiv, pa med drugimi vztrajajo v Civilni iniciativi Savinja, na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Boštjan Škrabar ima na tem območju hmeljišča, travnike in njive: »Devetdeset odstotkov zemljišč imam tu in gre pravzaprav za potapljanje našega območja. Dva dni bi se zemljišča polnila z vodo, dva dni praznila. Nanosilo bi mulj. Kaj to pomeni za krmo za živali? Kaj to pomeni za žita, ko so že posejana, poplave so namreč pogostejše jeseni? Za hmeljišča, ki so trajni nasadi, pa je to čista katastrofa. V prejšnjem DPN je bilo zapisano, da bi bilo treba dodatno sidrati hmeljske žičnice zaradi razmočenih tal. Zdaj nič ne pišejo o tem.«