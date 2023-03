Sum goljufije pri obnovah domov za starejše

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so ugotovili več nepravilnosti v postopkih izbora zunanjih izvajalcev v okviru sofinanciranja projektov in državnim organom prijavili sum goljufije. Sporočilo za javnost, ki so ga posredovali, je sicer skopo in brez konkretnih imen. Po naših neuradnih informacijah sta se pod drobnogledom znašla dva domova za starejše, in sicer Lendava in Rakičan.

Na naša vprašanja, ali gre za ti dve ustanovi, kakšne so nepravilnosti, za kolikšno višino sredstev naj bi šlo pri tem sumu goljufije ter kdo so osumljeni, so nam z ministrstva odgovorili, da dokler postopki pri pristojnih organih potekajo, ne dajejo »dodatnih informacij v zvezi z deležniki, vsebino ali ocenjeno vrednostjo«. Lokacij pa izrecno niso zanikali.

Povedali pa so, da izvajajo upravljalna preverjanja pravilnosti izvedb postopkov v okviru sofinanciranja operacij iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov pri upravičencih in zavodih, ki delujejo na področju zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe.