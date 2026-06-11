Sum ponarejanja listin v podjetju poslanca Mijiča

V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih poslanec stranke Resnica Boris Mijič, neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, so se s primerom njihovega člana in nekdanjega zaposlenega v podjetju Progros seznanili pred letom dni. Ta je konec maja lani na inšpektorat za delo podal prijavo zaradi neizplačane aprilske plače. Prijavo je nato na začetku julija lani dopolnil zaradi neizplačila plače med aprilom in junijem ter regresa za letni dopust. Isti delavec je proti delodajalcu Progros na policiji vložil tudi predlog za pregon zaradi neplačila zdravstvenih in socialnih prispevkov do 1. maja 2025 v višini okoli 3620 evrov.

Ponarejeni podpisi

Sredi julija lani je nato delavec prejel SMS-sporočilo, da nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. »Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so mu izročili dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ga je delodajalec 30. junija lani brez njegove vednosti odjavil iz ZZZS,« je pojasnil Lukić. Podlaga za to je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, na kateri se je znašel ponarejen podpis delavca. »Vsa dokumentacija je priložena, zadeva je zdaj na policiji in verjamem, da bo tukaj ustrezno ukrepanje za naprej,« je poudaril Lukić.

Goran Lukić FOTO: Jože Suhadolnik

Hana Radilovič iz Delavske svetovalnice je predstavila še en primer nekdanjega zaposlenega v podjetju Progros, ki se je lani nanje obrnil po pomoč zaradi neizplačila plač in regresa. »Po pooblastilu delavca sem zastopnika oz. delodajalca Borisa Mijiča takrat večkrat pozvala, da odpravi kršitve, po telefonu mi je pogosto lagal,« je poudarila.

Tudi v njegovem primeru se je zgodilo, da ga je delodajalec iz ZZZS odjavil na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki pa je delavec nikoli ni videl. »Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev odpovedi, podpis, ki ni njegov,« je bila jasna Radilovičeva.

»Delavec je po težki bolezni konec lanskega leta umrl, njegova ustna ovadba Progrosa in njegovega zastopnika Borisa Mijiča in Miladina Mijiča zaradi neizplačila plač in regresa s policije pa ni pravočasno prišla do tožilstva. Sredstev ni nikoli prejel,« je razložila. Ob tem je napovedala tudi vložitev kazenske ovadbe zaradi ponarejanja listin, ki je delavcu za časa življenja ni uspelo podati.

Prenehanje pogodb o zaposlitvi

Zgodbo zaposlenega iz podjetja Progros iz lanskega aprila in maja so obravnavali tudi na Informativnem delavskem centru. Kot je pojasnil predstavnik centra Goran Zrnić, je podjetje delavca odjavilo iz ZZZS na podlagi sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, na katerem je bil prav tako ponarejen podpis delavca. Sledila je prijava na inšpektorat za delo.

»Zraven smo priložili uradno dokumentacijo z dokazili. Po našem mnenju bi moral inšpektorat zadevo predati naprej policiji, ta pa potem na tožilstvo. Kaj se je nato zgodilo, nismo izvedeli,« je dejal Zrnić.

Kot je pojasnil, so vložili tudi tožbo na delovno sodišče zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Sodišče je pritrdilo delavcu in podjetju Progros naložilo plačilo terjatev do njega. »Nato pridemo do tega, da so računi ponavadi že blokirani oz. zaprti in tukaj se zgodba glede terjatev do delavca konča,« je opozoril Zrnić.

Če bi pristojne institucije hitro ukrepale, po Zrnićevi oceni Boris Mijič danes morda ne bi bil poslanec DZ. Ob tem je pozval nadzorne organe v državi in druge pristojne institucije, da opravijo svoje delo.

Goran Lukič je opisal kalvarijo delavca družbe Progros, katere direktor je Boris Mijič. FOTO: Črt Piksi

Po Lukićevih pojasnilih iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020.

»Tukaj torej ne gre za to, da je gospod poslanec padel nekako v to podjetje, da poskuša zadevo zdaj sanirati, prej pa ni nič vedel. Zadeva je pač zelo jasna, tudi iz javnih bilanc,« je bil jasen Lukić.

Zaprti računi in davčni dolg

Iz javnih bilanc je razvidno tudi, da je imelo podjetje sedem računov, od katerih je šest zaprtih, eden pa blokiran od konca junija 2025. Podjetje je od 4. septembra 2024 tudi na seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev ter tudi na seznamu delodajalcev z negativnimi referencami, ker Finančni upravi RS (Furs) ni predložilo obrazcev REK (obračuna davčnih odtegljajev), ter neplačnikov davkov in prispevkov. Progros ima obenem tudi od 30.000 do 50.000 evrov neplačanih obveznosti do države.

Lukič je dejal, da poslanca Mijiča zaradi spoštovanja volje ljudstva ne bodo pozvali k odstopu. Ga pa v luči podatkov, da je osnovna plača najnižje plačanega poslanca skoraj 5000 evrov bruto, ki se bo z junijem še zvišala, pozivajo, naj »pusti na strani minimalca, preostalo pa naj zagotovi za poplačilo vseh terjatev za delavce«. »Mislim, da bi bilo to higienično in tudi edino prav, da to naredi,« je sklenil.

Mijič: Podjetje ostalo brez pričakovanih prihodkov

Iz stranke Resnica so poslali sporočilo njihovega poslanca. V njem Mijič pravi, da se je »podjetje v preteklem obdobju znašlo v težavnem finančnem položaju predvsem zaradi neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev in naročnikov«. Zaradi neizvedenih plačil iz več zaključenih projektov je, tako Mijič, podjetje ostalo brez več kot 160.000 evrov pričakovanih prihodkov, kar je neposredno vplivalo na njegovo likvidnost in sposobnost pravočasnega poravnavanja vseh obveznosti.

Kot dodajajo v Resnici, je poslanec Mijič lastništvo podjetja prevzel maja 2025, ko so bile finančne težave podjetja že prisotne. »Kljub temu se svoji odgovornosti ne izogiba. Ves čas aktivno sodeluje pri urejanju odprtih zadev, predvsem pri izterjavi terjatev do dolžnikov podjetja, saj je prav poplačilo teh obveznosti ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja in poravnavo vseh dolgov,« pravijo.

»Pomemben korak v tej smeri naj bi bil storjen včeraj, ko je bil na podlagi zapisnika dosežen dogovor o poplačilu dveh odprtih računov. Podjetje bo tako v kratkem prejelo več kot 30.000 evrov sredstev, kar bo omogočilo poravnavo obveznosti do Fursa,« sporočajo iz Resnice in dodajajo, da se Mijič zavezuje, da bo podjetje letos poravnalo tudi obveznosti do zaposlenih (v skupnem znesku približno 12.000 evrov).