Ljubljana - Policisti so bili danes nekaj po 10. uri obveščeni o prejemu sumljive pisemske pošiljke v prostorih Radiotelevizije Slovenija (RTVS) na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Na kraju so policisti zavarovali območje, prisotne so tudi ostale službe, ki izvajajo aktivnosti iz svojih pristojnosti, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.