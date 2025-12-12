  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Supernova z donacijo podarila nasmeh otrokom

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    FOTO: Supernova
    Galerija
    FOTO: Supernova
    Promo Delo
    12. 12. 2025 | 08:45
    2:36
    A+A-

    Z donacijo 10.000 € v obliki darilnih kartic Supernova smo v sodelovanju z Zvezo Anite Ogulin obdarili 200 otrok iz socialno šibkih družin v različnih krajih po Sloveniji.

    Darilne kartice Supernova omogočajo preprosto in brezskrbno nakupovanje v že 22 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji in so zato res priročno darilo, ki odpira neskončno možnosti v prazničnem času. Otroci (in njihove družine) so si lahko izbrali nova oblačila, čevlje, knjige, tehnologijo, igrače, skratka vse, kar jim vsaj nekoliko olajša praznični čas ter za nekaj časa breme vsakdanjega življenja nadomesti z iskreno srčnostjo in nasmehom.

    V Zvezi Anita Ogulin dobro poznajo stiske otrok iz socialno šibkih družin, zato smo ravno njim zaupali pomembno nalogo razdelitve darilnih kartic Supernova tistim, ki najbolj potrebujejo kanček praznične čarobnosti.

    Na fotografiji od leve proti desni: Špela Pečlin, predstavnica odnosov z javnostmi Zveze Anita Ogulin, Zorica Lazić, vodja marketinga Supernova Slovenija, in Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin. FOTO: Supernova
    Na fotografiji od leve proti desni: Špela Pečlin, predstavnica odnosov z javnostmi Zveze Anita Ogulin, Zorica Lazić, vodja marketinga Supernova Slovenija, in Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin. FOTO: Supernova

    Program Botrstvo že vrsto let otrokom in mladostnikom s finančnimi stiskami omogoča dostop do osnovnih potrebščin in drobnih radosti. Zveza Anita Ogulin, pod okriljem katere deluje, pa skrbi za transparentno delovanje in spodbuja dolgoročne vezi pomoči in zaupanja.

    Prav vsaka, tudi še tako majhna gesta lahko nariše velik praznični nasmeh. Več informacij o programu Botrstvo in načine, kako lahko tudi ti pomagaš, najdeš na boter.si. Ne pozabimo tudi, da lahko prav vsak daruje tudi svoj 1 % dohodnine in tako brez dodatnih stroškov pomaga otrokom v stiski.

    Skupaj lahko z drobnimi, a srčnimi dejanji ustvarimo praznike, ki zažarijo v otroških očeh. Ponosni smo, da smo v Supernovi del te čarobne zgodbe.

    Zavedamo se, da praznična čarobnost ne pride sama od sebe, zato nas veseli, da lahko s svojo donacijo pomagamo otrokom in njihovim družinam, da doživijo vsaj nekaj brezskrbnih trenutkov. Upamo, da bo vsak otrok pod smrečico našel uresničeno svojo malo, a dragoceno željo.

    Naročnik oglasne vsebine je Supernova

    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SupernovapraznikibotrstvoAnita Ogulinotroci
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ONAPLUS PODKAST

    Ana Dolinar Horvat in Azra Širovnik: Pridne punčke se osvobodimo z egoizmom

    V novi epizodi podkasta smo se z gostjama Azro Širovnik in Ano Dolinar Horvat brez zadržkov in odkrito pogovarjali o ženski seksualnosti.
    Manca Čampa Pavlin 12. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Nominacije za zlate globuse: Manj hollywoodskega blišča in prvič podkasti

    Zbrali smo nekaj dejstev o letošnjih nominacijah za zlate globuse, ki jih bodo podelili 11. januarja prihodnje leto.
    12. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dravske elektrarne Maribor

    Zaradi sporne nabave stare vetrne elektrarne odstopil direktor

    Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo.
    12. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Gazo zajele hude poplave, ogroženih skoraj milijon ljudi

    Brez razorožitve Hamasa tuje države najverjetneje ne bodo poslale svojih sil v enklavo, niti ne bodo začele obnove uničenih območij.
    12. 12. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vrnitev pod vrh

    Nikola Jokić se je poigraval s Kralji

    V ligi NBA srbski košarkar Sacramentu nasul 36 točk za Denverjevo vrnitev pod vrh zahodne konference. Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa boljši od Bostona.
    12. 12. 2025 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dravske elektrarne Maribor

    Zaradi sporne nabave stare vetrne elektrarne odstopil direktor

    Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo.
    12. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Gazo zajele hude poplave, ogroženih skoraj milijon ljudi

    Brez razorožitve Hamasa tuje države najverjetneje ne bodo poslale svojih sil v enklavo, niti ne bodo začele obnove uničenih območij.
    12. 12. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vrnitev pod vrh

    Nikola Jokić se je poigraval s Kralji

    V ligi NBA srbski košarkar Sacramentu nasul 36 točk za Denverjevo vrnitev pod vrh zahodne konference. Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa boljši od Bostona.
    12. 12. 2025 | 07:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo