Supernova z donacijo podarila nasmeh otrokom

Z donacijo 10.000 € v obliki darilnih kartic Supernova smo v sodelovanju z Zvezo Anite Ogulin obdarili 200 otrok iz socialno šibkih družin v različnih krajih po Sloveniji.

Darilne kartice Supernova omogočajo preprosto in brezskrbno nakupovanje v že 22 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji in so zato res priročno darilo, ki odpira neskončno možnosti v prazničnem času. Otroci (in njihove družine) so si lahko izbrali nova oblačila, čevlje, knjige, tehnologijo, igrače, skratka vse, kar jim vsaj nekoliko olajša praznični čas ter za nekaj časa breme vsakdanjega življenja nadomesti z iskreno srčnostjo in nasmehom.

V Zvezi Anita Ogulin dobro poznajo stiske otrok iz socialno šibkih družin, zato smo ravno njim zaupali pomembno nalogo razdelitve darilnih kartic Supernova tistim, ki najbolj potrebujejo kanček praznične čarobnosti.

Na fotografiji od leve proti desni: Špela Pečlin, predstavnica odnosov z javnostmi Zveze Anita Ogulin, Zorica Lazić, vodja marketinga Supernova Slovenija, in Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin. FOTO: Supernova

Program Botrstvo že vrsto let otrokom in mladostnikom s finančnimi stiskami omogoča dostop do osnovnih potrebščin in drobnih radosti. Zveza Anita Ogulin, pod okriljem katere deluje, pa skrbi za transparentno delovanje in spodbuja dolgoročne vezi pomoči in zaupanja.

Prav vsaka, tudi še tako majhna gesta lahko nariše velik praznični nasmeh. Več informacij o programu Botrstvo in načine, kako lahko tudi ti pomagaš, najdeš na boter.si. Ne pozabimo tudi, da lahko prav vsak daruje tudi svoj 1 % dohodnine in tako brez dodatnih stroškov pomaga otrokom v stiski.

Skupaj lahko z drobnimi, a srčnimi dejanji ustvarimo praznike, ki zažarijo v otroških očeh. Ponosni smo, da smo v Supernovi del te čarobne zgodbe.

Zavedamo se, da praznična čarobnost ne pride sama od sebe, zato nas veseli, da lahko s svojo donacijo pomagamo otrokom in njihovim družinam, da doživijo vsaj nekaj brezskrbnih trenutkov. Upamo, da bo vsak otrok pod smrečico našel uresničeno svojo malo, a dragoceno željo.

