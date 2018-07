»Superodbor« dal zeleno luč uvozu otroških zdravnikov

Kot v Venezueli

Ljubljana – Člani, ki do oblikovanja vlade obravnava nujne zadeve, so popoldne brez glasu proti potrdili spremembe zakona o zdravniški službi. Zaradi množičnih odhodov z oddelka za otroško srčno kirurgijo v UKC, jih je spisalo ministrstvo za zdravje, v sprejem državnemu zboru pa prejšnji teden posredovala odhajajoča Cerarjeva vlada Ta skuša z nujnim postopkom nekoliko omiliti težave, ki so se zgodile zaradi kadrovskega osip na omenjenem oddelku. S predlogom bodo olajšali zaposlovanje tujih zdravnikov, ki jim bo ministrstvo lahko izdalo odločbo za izvajanje zdravstvenih storitev v Sloveniji.Vendar poslanci, zlasti iz vrst SDS, opozarjajo na probleme, ki jih bodo tuji zdravniki imeli s komuniciranjem. Predlog zakona, ki ga morajo poslanci potrditi še na torkovi izredni seji, namreč tujce oprošča zahteve po znanju slovenskega jezika, zato se mnogim zastavlja vprašanje, kako se bodo zdravniki sporazumevali s slovenskimi zdravniki in bolniki ter kako bodo pisali izvide in drugo potrebno komunikacijo.Tudiima nanj nekaj pripomb. Po njeni oceni je sporna zlasti neenaka ureditev, saj predlog uvaja izjeme samo za specialiste iz tretjih držav, torej držav, ki niso članice EU. To v praksi pomeni, denimo, da vabljenim zdravnikom iz BIH poklicnih kvalifikacij ne bomo preverjali, kvalifikacije njihovih hrvaških kolegov pa.se je v imenu zdravniške zbornice obregnil ob napoved ministrstva, da bo poskrbelo za 24-urno prisotnost tujega interventnega kardiokirurga in se vprašal, zakaj ni mogoče priskrbeti domačih zdravnikov in jim nameniti ustrezne stimulacije.O plačilu zdravnikov so spregovorili tudi ostali razpravljalci, med drugim predstavnik zdravniškega sindikata Fides, ki je problematiziral enoten sistem plač v javnem sektorju. »Romunski zdravnik ima enako nominalno plačo kot slovenski, če upoštevamo njihovo kupno moč pa dvakrat večjo. Eksodusi zdravnikov se morajo končati, a žal se nekateri poslanci zgledujejo po Venezueli in menijo, da se morajo bolniki zadovoljiti z drugorazrednimi zdravniki,« je še dejal.Državna sekretarka na pristojnem ministrstvu(na fotografiji) pa je zagotovila, da bodo strokovnost tujih zdravnikov presojali trije slovenski specialisti. Več poslancev je menilo, da se je ministrstvo reševanja otrok s prirojenimi srčnimi napakami lotilo neresno.(Levica) je ocenil, da gre za »gasilski ukrep« in »demontažo slovenskega javnega dobrega,« ki bo imelo znatne finančne posledice za proračun.Državna sekretarka je priznala, da bodo »uvoženi« zdravniki sicer dražji, vendar bodo ves čas na voljo za konzultacije domačim zdravnikom, ki se bodo vmes poklicno dovolj razvili za samostojno opravljanje dela. Pri tem bodo sodelovali denimo tolmači, ki imajo znanje iz medicinske stroke. Vsaj tri osebe naj bi te naloge že opravljale.Poleg tega gre po njenih besedah za kratkoročno rešitev, pisano za balkanske zdravnike iz manj razvitih držav. Napovedala je še, da se bo v ponedeljek ljubljanskemu UKC pridružil pediatrični kardiokirurg, še eden pa jeseni, vendar o njunih imenih ni želela govoriti.