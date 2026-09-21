Superreferendumski dan kot ideološka bomba za volivce

Do štirih referendumov, treh vladnih posvetovalnih in naknadnega zakonodajnega o tako imenovani politični policiji, so le še slabi trije tedni, kampanja pa je na dokaj nizkih obratih. Vtis je, da politične stranke ne posvečajo veliko pozornosti prepričevanju volivcev. So posvetovalni referendumi, ki bodo 11. oktobra, večinoma v funkciji mobilizacije strankarskih volilnih teles za lokalne volitve?

»Prihajajoči superreferendumski dan je nastal kot splet medsebojnega spopada političnih polov, zato so v njem številni potencialni učinki, na katere računata obe strani. Sprva je bila intenca preprečiti uveljavitev zakona o parlamentarni preiskavi, pozneje pa je kot protiudarec koalicija dodala še tri posvetovalna referendumska vprašanja,« je genezo referendumske nedelje 11. oktobra, ko bodo državljani odločali kar na štirih referendumih, orisal politolog z ljubljanske fakultete za družbene vede Marinko Banjac.