Supervolilno leto – metla za politične stranke

Ljubljana – Supervolilno leto, v katerem smo imeli državnozborske in lokalne volitve, nato pa še evropske, ni zarezalo samo v proračune strank, ampak je prevetrilo tudi politični register strank. Če ministrstvo za notranje zadeve ugotovi, da stranka dvakrat zapored ni sodelovala na nobenih od navedenih volitev, jo namreč izbriše iz registra.Notranje ministrstvo je po uradni dolžnosti tako izbrisalo peterico strank – Novo demokracijo Slovenije, Stranko ekoloških gibanj, Stranko demokratske akacije Slovenije in Listo za čisto pitno vodo –, ki so bile sicer že leta neaktivne. Njihova letna poročila kažejo, da so le čakale na ...