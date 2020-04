Suša in pozeba namesto bujne pomladi

»Zaradi suše je prizadeta tako rekoč vsa Slovenija, o največji škodi za zdaj poročajo iz Pomurja, Podravja in Primorske,« povzema razmere Dušica Majer iz Sektorja za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Če kmalu ne bo obilnejših padavin, poudarja, lahko pričakujemo pravo katastrofo na področju pridelave hrane in krmnih rastlin za živali.»Posledice suše se kažejo na jarinah (ječmenu, ovsu, pšenici), zelenjadnicah in na posevkih travno-deteljnih mešanic,« razloži Majerjeva. Analizo stanja v zadnjih dneh, ko je le zapadlo nekaj dežja, pa bodo na spletni strani kmetijsko-gozdarske zbornice ...